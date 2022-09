Blind: ‘Met het oog op het WK is het niet verkeerd om daar te spelen’

Dinsdag, 6 september 2022

Daley Blind lijkt zich dit seizoen op de linksbackpositie te moeten focussen bij Ajax. De Oranje-international fungeerde ook al als linker centrale verdediger en controleur op het middenveld, maar moest de voorbije weken opdraven als vervanger van de geblesseerde Owen Wijndal. In gesprek met RTL zegt Blind zich te schikken in de rol die trainer Alfred Schreuder voor hem bedenkt.

Blind speelde tegen Fortuna als controleur en werd tegen FC Groningen als linker centrale verdediger opgesteld. De laatste weken bestrijkt hij de linkerkant door de blessure van Wijndal. "Zeker met het oog op het WK is het niet verkeerd om linksback te staan", vertelt Blind in aanloop naar het Champions League-treffen met Rangers FC. "Jullie kennen mijn uitgangspositie, ik speel graag in de as van het veld, maar ook afgelopen jaar heb ik het merendeel van de wedstrijden als linksback gespeeld. Dus dat is prima."

Dat hij de laatste weken als linksback wordt geposteerd, kan hem wel bekoren. "De laatste wedstrijden is er niet veel geschoven en sta ik linksback. Als je achterin switcht, verandert er niet heel veel", merkt Blind op. "Dat is op het middenveld wel het geval. Daar heb je een hele andere rol en heb je posities waar je in moet groeien. Daar wil je vastigheden creëren. Als je daar een keer plots wordt neergezet, is het lastig om je aan te passen. Maar ik weet wel wat er gevraagd wordt en doe dat zo goed als ik kan."

Met het oog op het WK denkt Blind meer kans te maken als linkervleugelverdediger. In het hart van de defensie heeft bondscoach Louis van Gaal keuzes ten over, waardoor Blind meer kans denkt te maken als linksback. "Ik focus me op de posities als linksback en linker centrale verdediger op dit moment. Dan is de keuze aan de trainer waar hij mij neerzet. Maar ik kan ook zeker nog op het middenveld spelen. Tegen Fortuna heb ik veel ballen goed weggelegd. Edson Álvarez heeft andere kwaliteiten dan ik, dat hoeven we niet onder stoelen of banken te schuiven. Je moet je eigen kwaliteiten kennen."

Bassey

Blind sprak in aanloop naar het duel met Rangers met Bassey. De aanwinst is afkomstig van de Schotse topclub en dient deze dagen als vraagbaak voor de Amsterdammers. "Soms zit er een dolletje bij. Maar je vraagt ook waar hun krachten liggen", vertelt Blind. "Je probeert wat informatie in te winnen. Of het een voordeel is dat hij daar heeft gespeeld? Als hij bepaalde inside informatie heeft, kan het als een voordeel werken. Maar het is vooral heel bijzonder voor hem om tegen zijn oude club te spelen. Ik heb dat met Manchester United gehad tegen Ajax (in 2017, red.). Dat zijn altijd bijzondere momenten."