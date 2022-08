Ajax krijgt papierwerk vlak voor deadline rond en strikt Lucas Ocampos

Woensdag, 31 augustus 2022 om 23:55 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:21

Lucas Ocampos is speler van Ajax, zo meldt de club via de officiële kanalen. Sevilla en hebben met de Amsterdammers een akkoord bereikt over een huurtransfer. De 28-jarige Argentijn speelt zeker tot het einde van het huidige seizoen in de Johan Cruijff ArenA en daarnaast heeft Ajax een koopoptie bedongen. De rechtsbuiten wordt gezien als de opvolger van de naar Manchester United vertrokken Antony.

Maandagochtend kwamen de geruchten over de vleugelaanvaller op gang via het Twitteraccount Hamstelaar en Marca. De Spaanse sportkrant gaf aan dat de naam van Ocampos was gevallen in Amsterdam. Een vertrek van de Argentijn zou broodnodige ruimte maken in het salarishuis van de Spaanse club. Ocampos is een buitenspeler die op beide flanken uit de voeten kan. In Amsterdam zou Ocampos met oog op het WK in Qatar graag meer aan spelen toekomen dan dat hij in Sevilla deed.

Ocampos was dinsdag op weg naar Amsterdam om de formaliteiten af te ronden, maar zag de technische leiding van de Amsterdammers worden teruggefloten door de Raad van Commissarissen. De transfersom van twintig miljoen euro was te hoog volgens de RvC, die vervolgens ook niet akkoord ging met een som van vijftien miljoen euro. Met een huurdeal is de RvC wel tevreden. Volgens Argentijnse media betaalt Ajax een huursom van vier miljoen euro en heeft de club een koopoptie van zestien miljoen euro bedongen.

Ocampos speelt sinds juli 2019 voor Sevilla, dat destijds vijftien miljoen euro betaalde aan Olympique Marseille voor de tienvoudig international van Argentinië. Ocampos was dus bezig aan zijn vierde seizoen in LaLiga, maar moet het dit seizoen met name doen met een rol als invaller. In 135 officiële wedstrijden voor los Rojiblancos was hij 34 keer trefzeker en leverde hij vijftien assists af. Met Sevilla, waar hij nog tot medio 2024 onder contract staat, won Ocampos in 2020 de Europa League.