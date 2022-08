Arne Slot bevestigt op persconferentie interesse in linksback én middenvelder

Zaterdag, 27 augustus 2022 om 23:42 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:50

Feyenoord wil zich gaan versterken met Fredrik André Bjørkan, zo schrijven onder meer het Algemeen Dagblad en 1908.nl. De Noorse linksback werd in De Kuip als toeschouwer gesignaleerd bij het duel met FC Emmen (4-0). Ook de beoogde aanwinst Ezequiel Ballaude was aanwezig in het stadion. Bjørkan ligt nog tot medio 2026 vast bij Hertha BSC en moet op huurbasis de overstap naar Rotterdam maken. Daarnaast bevestigde Feyenoord-trainer Arne Slot de interesse in de transfervrije Florian Grillitsch.

De timing van de interesse in Bjørkan kan opvallend genoemd worden. Met aankopen Dávid Hancko, Marcos López en de zelf opgeleide Quilindschy Hartman heeft Arne Slot drie spelers tot zijn beschikking die als linksback kunnen spelen. Bij Peruviaan López bestaat wel het idee dat hij langer nodig zal nodig hebben om te wennen aan Nederland en de Eredivisie. De Zuid-Amerikaan ontbrak tegen Emmen in de selectie omdat hij in de oefenwedstrijd tegen Willem II midweeks een lichte blessure opliep.

De 24-jarige Bjørkan stond in het verleden al in de belangstelling van Feyenoord. De linksback maakte in januari 2022 de overstap van FK Bodø/Glimt naar Hertha, dat destijds 1,4 miljoen euro betaalde. In de Bundesliga kwam hij in totaal tot negen optredens. Oostenrijker Grillitsch heeft meer ervaring op het hoogste niveau van Duitsland. De 27-jarige middenvelder speelde 178 duels in de Bundesliga en verliet TSG Hoffenheim deze zomer transfervrij. Grillitsch speelde tot dusver 33 interlands namens Oostenrijk.

Na de 4-0 overwinning op Emmen bevestigde Slot de interesse in Bjørkan en Grillitsch. De aanstaande komst van Bjørkan is logisch, zo tekent RTV Rijnmond op uit de mond van Slot. "Hartman is nog niet fit voor 90 minuten. López moet nog wennen aan Nederland en het niveau hier. We krijgen straks een dubbel programma. Dus het is niet raar dat wij als club nog kijken naar die positie." De komst van Grillitsch lijkt nog wat verder weg. "Ik ben niet de juiste persoon om dat aan te vragen. Het is een speler die op onze lijst staat, maar ik kan me voorstellen dat meerdere clubs geïnteresseerd zijn."