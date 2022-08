Derksen waarschuwt Ajax: ‘Dit zijn jongetjes die de kont tegen de krib gooien’

Zaterdag, 27 augustus 2022 om 08:30 • Wessel Antes

Johan Derksen heeft vrijdagavond in de uitzending van Vandaag Inside begripvol gereageerd op het statement van Antony. De 22-jarige buitenspeler gaf in een exclusief interview met Fabrizio Romano aan per se naar Manchester United te willen vertrekken. Derksen vindt het logisch dat Antony de stap wil maken en stelt dat Ajax wel moet meewerken.

“Dit is een slim persbericht, want heel Nederland gaat hierdoor zeggen dat Ajax hem moet verkopen”, aldus Derksen, die denkt dat Ajax weinig meer aan Antony heeft als de club hem aan zijn contract houdt. “Dit zijn jongetjes die dadelijk de kont tegen de krib gooien.” In Amsterdam heeft de Braziliaan nog een contract tot medio 2025, maar tegenover Romano beweert hij dat het nooit het plan is geweest dat hij die termijn gaat uitdienen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook René van der Gijp denkt dat Ajax Antony het best kan verkopen. “De teleurstelling bij hem zou enorm zijn. Als je Davy Klaassen of Daley Blind niet wegdoet, zitten zij in hun eigen stad met hun familie en vrienden in de buurt. Maar deze jongen heeft daar geen zin in, nog een jaartje Amsterdam. Die moet je niet willen houden.” Ajax heeft naar verluidt vrijdagmiddag nog een bod van negentig miljoen euro ontvangen voor Antony.

Als eventuele opvolger van Antony staat Hakim Ziyech hoog op de lijst in Amsterdam. Ajax zou de 29-jarige Marokkaan het liefst huren van Chelsea, terwijl Ziyech meer ziet in een permanente transfer. Begrijpelijk, zo zegt Derksen. “Ik heb er het volste begrip voor dat Ziyech zich niet leent voor één jaartje huur. Dat zou ik ook niet doen. Bij Ajax is financieel toch heel veel mogelijk?”