‘Newcastle United meldt zich met nieuw bod bij Ajax voor Edson Álvarez’

Vrijdag, 26 augustus 2022 om 23:51 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 00:31

Newcastle United hoopt zich in de laatste dagen van de transferperiode nog te gaan versterken met Edson Álvarez. Volgens verschillende Mexicaanse media, waaronder Zona TUDN, is de Engelse club een bod van veertig miljoen euro aan het voorbereiden op de 24-jarige middenvelder. Eerder hadden the Magpies al een bod van dertig miljoen euro gedaan, maar dat werd afgewezen door de Amsterdammers.

Vorige week nog meldde Mike Verweij van De Telegraaf dat ‘een heel grote club’ uit Engeland zich bij Ajax had gemeld voor Álvarez. De Ajax-watcher wist niet om welke club het ging, maar vertelde wel dat die club te horen had gekregen dat de defensieve middenvelder niet te koop is. “Er zou een indicatie zijn gegeven dat de Engelse club tientallen miljoenen euro’s over heeft voor Álvarez”, aldus Verweij destijds. “Ajax zou hebben gezegd dat een transfer pas na het WK in Qatar van aanstaande winter bespreekbaar is.”

Toch gaf Verweij aan te betwijfelen of Ajax echt voet bij stuk zou houden als er een groot bedrag op tafel komt, omdat spelers als Lisandro Martínez en Antony aanvankelijk ook niet mochten vertrekken van de Amsterdammers. Inmiddels speelt Martínez bij Manchester United en lijkt ook Antony dicht bij een overstap naar die club. Het is niet duidelijk of die ‘heel grote club’ die zich voor Álvarez meldde Newcastle is geweest.

Newcastle mengt zich deze zomer flink op de transfermarkt. Met dank aan de rijke eigenaren wist de huidige nummer zes van de Premier League zich al te versterken met onder anderen Sven Botman (die voor 37 miljoen euro overkwam van Lille) en Matt Targett, die voor ruim zeventien miljoen euro werd overgenomen van Aston Villa. Daar kwam vrijdag Alexander Isak bij, die voor zeventig miljoen euro overkwam van Real Sociedad.

Álvarez kwam in de zomer van 2019 voor vijftien miljoen euro over van CF América en speelde sindsdien 106 wedstrijden voor Ajax, waarin hij negen keer scoorde. Tot nu toe won hij één TOTO KNVB Beker en twee landstitels met de club. De Mexicaans international, die het komende zondag met Ajax opneemt tegen FC Utrecht, ligt tot medio 2025 vast in Amsterdam.