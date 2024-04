Paris Saint-Germain wederom kampioen van Frankrijk na nederlaag AS Monaco

AS Monaco heeft niet weten te winnen op bezoek bij Olympique Lyon. Wissam Ben Yedder zette Monaco in de eerste minuut al op voorsprong, waarna Alexandre Lacazette en Saïd Benrahma orde op zaken stelden voor Lyon. Na een uur spelen maakte Ben Yedder zijn tweede, maar de titelkansen voor Monaco verdwenen in de slotfase definitief door de winnende treffer van Malick Fofana. Door de nederlaag van Monaco is Paris Saint-Germain officieel kampioen.

Bijzonderheden:

Het startsignaal had nog maar amper geklonken, toen Ben Yedder zijn ploeg op voorsprong zette. Met een intikker bij de tweede paal was hij iedereen te slim af. Ook een lange VAR-check gooide geen roet meer in het eten voor de kleine spits.

Halverwege de eerste helft draaide de wedstrijd plots helemaal om. Lacazette werkte een voorzet van Benrahma binnen. Een paar minuten later was het Benrahma zelf die uit de kluts voor de 2-1 zorgde.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Na een uur spelen maakte Ben Yedder het weer spannend door een voorzet knap binnen te werken. Vijf minuten voor tijd was het echter Lyon die de zege naar zich toetrok. Fofana bleef oog in oog met de doelman koeltjes en rondde beheerst af. Paris Saint-Germain is met nog drie wedstrijden te gaan nu niet meer in te halen en mag zichzelf kampioen van Frankrijk noemen.

Olympique Lyon - AS Monaco 3-2

1’ 0-1 Wissam Ben Yedder22’ 1-1 Saïd Benrahma26’ 2-1 Alexandre Lacazette60’ 2-2 Wissam Ben Yedder84’ 3-2 Malick Fofana

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties