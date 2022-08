Aursnes rondt transfer naar Benfica af en reist niet mee naar RKC

Zondag, 21 augustus 2022 om 10:43 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:11

Feyenoord ziet opnieuw een basiskracht vertrekken. 1908 meldt zondagochtend dat Fredrik Aursnes zijn transfer naar Benfica heeft afgerond en zondag niet met de selectie afreist naar RKC Waalwijk. Feyenoord ontvangt vijftien miljoen euro voor de 26-jarige Noor, die vorige transferzomer voor slechts 450.000 van Molde FK werd overgenomen. Aursnes zelf was al enkele weken rond met Benfica, waar hij zijn handtekening gaat zetten onder een meerjarige verbintenis.

Hoewel Aursnes in Rotterdam nog een contract had tot medio 2024, bereikte hij al snel een persoonlijk akkoord met Benfica. Daarna duurde het enkele weken voor de clubs er ook uit waren. Aursnes groeide in het ene seizoen dat hij voor Feyenoord speelde uit tot een sleutelspeler in het elftal van trainer Arne Slot, waardoor de Rotterdammers hem niet zomaar lieten gaan. Slot noemde Aursnes meermaals zijn ‘spelversneller’ en roemde hem om zijn rol in de ploeg.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Aursnes is de zevende speler die startte in de verloren Conference League-finale tegen AS Roma (0-1), die nu vertrokken is uit De Kuip. Marcos Senesi (AFC Bournemouth), Tyrell Malacia (Manchester United), Guus Til (werd gehuurd van Spartak Moskou), Reiss Nelson (werd gehuurd van Arsenal), Cyriel Dessers (werd gehuurd van KRC Genk) en Luis Sinisterra (Leeds United) gingen hem voor. Justin Bijlow, Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner en Orkun Kökçü vormen het viertal aan overgebleven spelers uit de basiself van de finale in Tirana.

In totaal speelde Aursnes 49 officiële wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij één keer scoorde en vier assists gaf. In Rotterdam groeide Aursnes uit tot een vaste international bij Noorwegen, waarvoor hij tot dusver acht interlands speelde. Bij Benfica krijgt de Noor te maken met Roger Schmidt als hoofdtrainer, die sinds dit seizoen met de scepter zwaait in Lissabon. Ook zal hij teamgenoot worden van David Neres, die sinds vorige maand voor Benfica speelt. De Portugese topclub heeft de eerste twee competitieduels gewonnen en staat met anderhalf been in de groepsfase van de Champions League.

Opvolger

Feyenoord gaat op zoek naar een directe vervanger van Aursnes. De club meldde zich al in Enschede voor Ramiz Zerrouki, maar ziet FC Twente vasthouden aan een hoge transfersom. De Algerijn ligt nog tot medio 2024 vast en de club heeft bovendien een optie voor een extra jaar. Feyenoord heeft om die reden besloten om de stekker uit de onderhandelingen met Twente te trekken, wist De Telegraaf deze week te melden. Algemeen directeur Dennis te Kloese is niet bereid om woekerprijzen te betalen voor de 24-jarige controleur.