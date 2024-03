Ex-Feyenoord-speler Aursnes stopt al op 28-jarige leeftijd als international

Fredrik Aursnes, in het seizoen 2021/22 nog speler van Feyenoord, heeft een punt achter zijn interlandloopbaan gezet. De Noor is pas 28 jaar, maar heeft sterk de behoefte om meer tijd te steken in zaken buiten het voetbal en meer vrijheid te hebben.

Op de website van de Noorse voetbalbond doet Aursnes zijn zegje over het opmerkelijke besluit. “Ik ben ontzettend trots dat ik mijn land heb mogen vertegenwoordigen. Daarnaast wil ik mijn teamgenoten, coaches en het ondersteunende personeel bedanken voor een geweldige tijd bij het nationale elftal”, begint Aursnes zijn verhaal.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Toch heb ik het gevoel dat ik behoefte heb aan meer tijd en vrijheid om zaken buiten het voetbal de prioriteit te kunnen geven”, geeft Aursnes tekst en uitleg omtrent zijn opvallende besluit.

Aursnes voerde een aantal lange gesprekken met bondscoach Ståle Solbakken en is daarin tot het definitieve besluit gekomen om te stoppen als international van Løvene. “Het is een moeilijke beslissing, maar uiteindelijk denk ik ook de juiste. Op het moment voel ik gewoon dat ik andere dingen buiten het voetbal wil prioriteren”, besluit Aursnes.

Aursnes doorliep meerdere jeugdelftallen van Noorwegen alvorens hij in juni 2021, vlak voor zijn overstap naar Feyenoord, zijn debuut maakte in de nationale ploeg. Negentien interlands later houdt de defensief ingestelde middenvelder het dus voor gezien.

In de twintig interlands die Aursnes op zijn naam heeft, scoorde de rechtspoot één keer. Dat gebeurde in een kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap tegen Cyprus (0-4). Nadat voormalig FC Groningen-spits Alexander Sørloth en Erling Braut Haaland de score al op 0-3 hadden gezet was Aursnes in de 88ste minuut verantwoordelijk voor het slotakkoord.

In de zomer van 2021 maakte Aursnes de stap van Molde FK naar Feyenoord voor een spotprijs van 750.000 euro. Bij de Rotterdammers ontpopte de controleur zich al snel tot een vaste waarde en dat leverde hem amper een jaar later een toptransfer op naar Benfica. De Portugese recordkampioen telde dertien miljoen euro neer voor Aursnes. Ook bij Benfica werd hij een gewaardeerde kracht en dit seizoen staat de teller op in totaal 43 wedstrijden. Daarin was de balansbewaker vier keer trefzeker en elf keer aangever.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties