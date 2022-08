Real Madrid bevestigt vertrek van Casemiro; transfersom valt nóg hoger uit

Vrijdag, 19 augustus 2022

Real Madrid bevestigt via de officiële kanalen het afscheid van Casemiro bij de club. De Koninklijke heeft overeenstemming bereikt met Manchester United over de transfer van de dertigjarige Braziliaan, zo werd rond middernacht al duidelijk via Fabrizio Romano. Casemiro levert de Spaanse grootmacht zestig miljoen pond exclusief tien miljoen pond aan bonussen op, zo schrijft de Italiaanse transfermarktexpert nu. Aanvankelijk meldde Romano echter diezelfde bedragen in euro's, maar het gaat om ponden. Omgerekend is United dus 70,6 miljoen euro plus 11,8 miljoen euro aan variabelen kwijt.

Op de clubswebsite spreekt Real Madrid zijn grote dankbaarheid uit aan Casemiro, die 'enorm belangrijk is geweest in een van de belangrijkste en meest succesvolle periodes in onze geschiedenis'. In totaal won Casemiro met Real Madrid sinds zijn komst in 2013 achttien titels, waaronder liefst vijf keer de Champions League. Daarbovenop kwamen onder meer drie landskampioenschappen, één Copa del Rey en drie UEFA Super Cups.

"Een voorbeeldige speler die alles heeft gegeven voor Real Madrid", klinkt het vanuit de Spaanse hoofdstad. "Deze club is en blijft zijn thuis, en de club wenst hem en zijn hele familie veel succes in deze nieuwe fase van zijn leven." Komende maandag om 11.30 uur neemt de Koninklijke, in aanwezigheid van voorzitter Florentino Pérez, officieel afscheid van Casemiro.

Met het aantrekken van Casemiro hoopt Ten Hag de grote problemen op het middenveld van zijn elftal op te lossen. De manager wilde vanaf zijn komst naar Engeland eigenlijk Frenkie de Jong halen, maar schakelde na het afketsen van die transfer door. United kwam tot een akkoord met Juventus over Adrien Rabiot, maar the Mancunians werden het vervolgens niet eens met de Fransman over zijn persoonlijke voorwaarden. Voorin jaagt United momenteel nog volop op Antony (Ajax) en Cody Gakpo (PSV).