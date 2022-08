‘Dit komt nooit meer goed voor Ten Hag, al komt Ziyech of Jezus Christus´

Maandag, 15 augustus 2022 om 13:06 • Guy Habets

Hugo Borst kan niet begrijpen dat Erik ten Hag ervoor gekozen heeft om trainer bij Manchester United te worden. Het werd de oefenmeester, die deze zomer Ajax achter zich liet om op Old Trafford aan de slag te kunnen, stellig afgeraden door bondscoach Louis van Gaal en Borst ziet nu dat dat niet voor niets is geweest. De crisis bij United was volgens de columnist van het Algemeen Dagblad te verwachten.

Na de 1-2 thuisnederlaag van Man United en Ten Hag tegen Brighton & Hove Albion van vorige week, werd de malaise afgelopen weekend alleen nog maar groter. Uit bij Brentford werd met 4-0 verloren en Borst zag het met lede ogen aan. "Arme Erik ten Hag. Of moet je stellen: domme Erik ten Hag? Want ná Alex Ferguson sneuvelden alle trainers bij Manchester United, ook toptrainers. De Amerikaanse eigenaren, de Glazers, houden die club van een afstand gegijzeld. Onder die omstandigheden kun je nooit presteren. Ten Hag had dat moeten weten."

Een jaartje vrijaf nemen na de zware jaren bij Ajax was volgens de columnist veel verstandiger geweest voor Ten Hag. "Hij, kroonprins van het internationale trainersgilde na imponerende jaren bij Ajax, had ook nog genoeg andere opties afgelopen voorjaar. Vooral een veilige keuze voor Duitsland lag voor de hand. Maar hij was overmoedig of eigenwijs – of allebei – en dacht de voormalige Engelse topclub wel even naar zijn hand te kunnen zetten. Na twee wedstrijden is hij nu gezien. Dit komt nooit meer goed. Al komt Hakim Ziyech. Al komt de echte Jezus Christus de gelederen versterken. Deze club wacht op een nieuwe eigenaar."

Borst wijst op Van Gaal, die de problemen op Old Trafford al voorspeld had. "Hij had het zijn gewaardeerde collega nog zo ontraden. ‘Manchester United, dat zou niet verstandig zijn.’ Dat zei Van Gaal publiekelijk heel stellig. Dat Ten Hag het absoluut niet moest doen. Er waren luitjes die beweerden dat Louis dat zei omdat hij bang was dat Ten Hag het bij die rotclub beter zou gaan doen dan hij. Maar dan kennen ze onze bondscoach niet. Die heeft van jaloezie geen last. Hij gunt de meeste mensen de wereld. Louis kan direct zijn, bot soms, maar in de kern is hij een zeer hartelijk mens."