Erik ten Hag gaat met Manchester United gigantisch af bij Brentford

Zaterdag, 13 augustus 2022

Erik ten Hag heeft zaterdag de volgende nachtmerrie in de Premier League beleefd. De coach ging met Manchester United kansloos met 4-0 onderuit bij Brentford, een stand die al bij rust op het scorebord stond. United maakte het zichzelf in Londen uiterst moeilijk met zijn eigen gestuntel, onder meer van David de Gea en Christian Eriksen. Ten Hag staat met zijn ploeg met nul punten onderin de Premier League.

Cristiano Ronaldo keerde terug in de basisopstelling bij Manchester United. Ten Hag achtte de superster fit genoeg om de plek in de punt van de aanval over te nemen van Eriksen, die teruggeschoven werd naar het middenveld. In die linie werd Scott McTominay kind van de rekening: de Schot verdween naar de bank. Achterin behield Lisandro Martínez zijn basisplaats, terwijl Donny van de Beek en Tyrell Malacia als reserve begonnen.

Manchester United had voor rust 68 procent van het balbezit, maar creëerde daarmee geen enkele echte kans. In plaats daarvan was het Brentford dat al in de tiende minuut de leiding nam. Josh Dasilva legde van achttien meter aan en profiteerde van een enorm geklungel van David de Gea, die de zeer houdbare bal tussen zijn handen door liet glippen: 1-0. De doelman speelde acht minuten later Eriksen in. De middenvelder, die continu werd uitgefloten door de fans van zijn vorige club, verloor de bal in het eigen strafschopgebied onder enorme druk van landgenoot Mathias Jensen. De Deen schoof vervolgens simpel binnen: 2-0.

Een hoekschop lag na een half uur spelen ten grondslag aan het volgende tegendoelpunt voor Manchester United. Ivan Toney torende bij de tweede paal boven de defensie uit en kopte de bal terug in de doelmond, waar Martínez er niet in slaagde om Ben Mee het intikken te beletten: 3-0. Alsof dat nog niet erg genoeg was moest Ten Hag toezien hoe Brentford in minuut 35 naar 4-0 counterde. Diogo Dalot kwam snelheid tekort om de diepgaande Bryan Mbeumo bij te houden. De rechterspits ontving een goede pass van Toney en maakte het van dichtbij simpel af.

Ten Hag greep in de rust in met een drievoudige wissel: Fred, Luke Shaw en Martínez gingen eruit, terwijl onder meer Malacia zijn opwachting mocht maken. United had meteen een redding nodig van De Gea om een gevaarlijke knal van Aaron Hickey te keren. Ronaldo kreeg op aangeven van Dalot twee kopkansen, die naast en op het dak van het doel eindigden. Na 66 minuten volgde een veel grotere mogelijkheid voor Eriksen, die David Raya met het hoofd niet kon verrassen. Brentford leek iets gas terug te nemen en wist bovendien enkele counters niet goed uit te spelen, waarmee de 4-0 ruststand ook de eindstand werd. Van de Beek viel overigens drie minuten voor tijd in.