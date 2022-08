Volendam heeft opnieuw beet: ook Carel Eiting naar vissersdorp

Donderdag, 4 augustus 2022 om 09:18 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:08

Carel Eiting is de nieuwste aanwinst van FC Volendam, zo maakt de club donderdagochtend bekend via de officiële kanalen. De middenvelder tekent een contract voor twee seizoenen met de optie voor een derde seizoen. Eiting stond onder meer in de belangstelling van FC Utrecht en Fortuna Düsseldorf, maar kiest dus voor een avontuur bij de promovendus.

Wim Jonk ziet voor Eiting een rol weggelegd als regisseur op het Volendamse middenveld. De trainer, die zich eerder deze week verzekerde van de komst van Henk Veerman, kent de voormalig jeugdinternational van zijn tijd als hoofd jeugdopleidingen bij Ajax, de club waar Eiting tussen 2007 en 2020 speelde. Eiting doorliep de complete Amsterdamse opleiding, maar wist uiteindelijk geen blijvende aansluiting te vinden bij het eerste elftal van Erik ten Hag.

“Ik heb heel veel zin om voor FC Volendam te spelen”, vertelt Eiting op de website van zijn nieuwe club. “Een club met veel ambities en een mooie groeipotentie. Ik heb enorm veel vertrouwen in Wim Jonk en zijn team. Ik denk dat hun filosofie over voetbal perfect bij mij past en weet zeker dat ik mij bij hun verder kan ontwikkelen.” Eiting begon in 2020 aan een Engels avontuur bij Huddersfield Town, dat hem op huurbasis overnam van Ajax. Eiting begon ijzersterk in de Championship en produceerde meteen drie goals. In de tweede helft van die voetbaljaargang liep hij een zware knieblessure op, die hem maandenlang aan de kant hield.

'Onbetwiste regisseur'

Technisch directeur Jasper van Leeuwen is in zijn nopjes met de nieuwste aanwinst. "Carel denkt heel goed over dingen na en zijn conclusie is dat hij in deze omgeving de rol kan vervullen die hem op het lijf is geschreven: die van de onbetwiste regisseur, de spelverdeler die ritme en richting van het spel bepaalt. Daarmee is hij een belangrijk verlengstuk van Wim Jonk in het veld. Met zijn komst wint ons elftal flink aan voetbalhersens en we zijn ervan overtuigd dat Carel hier een aansprekend nieuw hoofdstuk kan schrijven en van daaruit weer hele mooie stappen gaat maken.”

Ajax besloot vorig jaar zomer voor een 'verwaarloosbaar bedrag' definitief afscheid te nemen van Eiting, die zijn geluk beproefde bij Racing Genk. De middenvelder kon zijn draai niet vinden in België en liet zijn contract in januari van het huidige jaar alweer ontbinden. Huddersfield pikte Eiting transfervrij op, maar het niveau van zijn eerste half jaar in Engeland kon hij niet meer aantikken. Na slechts zeven duels in een half jaar liet Huddersfield hem deze zomer weer gaan.