Hans Kraay junior heeft zondag in Goedemorgen Eredivisie een lans gebroken voor Nigel de Jong. De oud-middenvelder is tegenwoordig werkzaam bij de KNVB als directeur Lees verder

Almere City is het kalenderjaar 2024 begonnen met een overwinning in de Eredivisie. De ploeg van Alex Pastoor was op bezoek bij FC Volendam met Lees verder