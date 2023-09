Perschef FC Volendam drijft in opmerkelijk Duits jasje de spot met Carel Eiting

Dinsdag, 12 september 2023 om 18:51 • Mart van Mourik

De perschef van FC Volendam, Sonny Sier, drijft op opmerkelijke wijze de spot met Carel Eiting, zo blijkt uit beelden die in handen zijn van de Facebook-pagina Volendam Inside. Op de laatste dag van de Volendamse kermis verscheen Sier in een wit jasje met Duitse vlaggen erop, terwijl op de rug het logo van FC Twente en de transfersom (een miljoen euro) die de Tukkers betaalde voor de middenvelder staan. Ondanks de belofte van Volendam om mee te werken aan een transfer, bleef de club lang voor een overstap van Eiting naar Twente liggen. Uiteindelijk werd de middenvelder in het gelijk gesteld door de arbitragecommissie van de KNVB en kon hij vertrekken uit Volendam.