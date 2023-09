Voorbeschouwing: weet uitgerekend debutant Eiting Ajax zondag pijn te doen?

Vrijdag, 15 september 2023

Dit weekend staat er weer een kraker in de Eredivisie op het programma. Ajax neemt het zondagmiddag om 14:30 uur op tegen FC Twente. De wedstrijd zal worden gespeeld in een uitverkochte Grolsch Veste. De Amsterdammers staan na drie gespeelde wedstrijden op een teleurstellende elfde plek in de Eredivisie, terwijl de ploeg van trainer Joseph Oosting de competitie aanzienlijk beter gestart is. Zo wist Twente tot nu toe al zijn wedstrijden te winnen.

Huidige vorm

Twente is voor de interlandperiode goed uit de startblokken geschoten in de competitie. Zo won het ook de laatste wedstrijd voor de interlandperiode met 3-1 van PEC Zwolle. Na drie gespeelde wedstrijden zijn de Tukkers nog altijd foutloos. Met die negen punten staan ze op dit moment derde op de ranglijst met een doelsaldo van +7. Alleen AZ en PSV deden het tot nu toe beter in de Eredivisie. De topscorer van de Enschedese ploeg is Ricky van Wolfswinkel. De spits wist in zijn eerste drie wedstrijden van dit seizoen in totaal drie keer het net te vinden, waarvan twee keer in de eerste wedstrijd, uit bij Almere City. Het werd toen 1-4 voor Twente.

Ajax kent daarentegen een minder goede start van de Eredivisie. De Amsterdammers wonnen de eerste wedstrijd van het seizoen met 4-1 van Heracles Almelo. Daarna werd er twee keer gelijkgespeeld tegen respectievelijk Excelsior (2-2) en Fortuna Sittard (0-0). Daarmee staat Ajax met vijf punten op een elfde plek in de Eredivisie met een doelsaldo van +3.

Historie

FC Twente - Ajax staat zondag voor de 57ste keer in de Eredivisie op het programma. Van de voorgaande 56 duels wist de ploeg uit Enschede er 17 te winnen, werd het 15 keer gelijk en gingen de Amsterdammers er 24 keer met winst vandoor. De laatste ontmoeting tussen beide teams in Enschede dateert van 28 mei eerder dit jaar. Het werd toen op de laatste speeldag van het Eredivisie-seizoen 3-1 voor Twente door een comeback van drie doelpunten na rust. Dit was meteen de enige overwinning in de laatste vijf onderlinge duels in de Eredivisie.

Een van deze laatste vijf duels werd gespeeld in het seizoen 2019/20. De grote man voor Ajax destijds was Noa Lang. Mede dankzij een hattrick van hem boog Ajax op 1 december 2019 een 2-0 achterstond om in een 2-5 overwinning. De grootste overwinning in de historie van FC Twente en Ajax is in handen van de Amsterdamse club. In het seizoen 1985/86 werd het maar liefst 1-8. Daartegenover staat de overwinning van FC Twente in 1968. Toen werd het in eigen huis 5-1.

Afwezigen

De afwezigen voor deze wedstrijd aan de kant van Ajax zijn: Géronimo Rulli en Ahmetcan Kaplan. Zij zijn allebei langdurig geblesseerd. Terug aan Amsterdamse zijde is Steven Bergwijn. De aanvaller speelde de afgelopen interlandperiode niet mee bij het Nederlands elftal vanwege knieklachten. Hij miste daarvoor ook al het competitieduel met Fortuna Sittard. Hij is nu echter weer fit verklaard en kan dus aanstaande zondag spelen.

Aan de kant van Twente zijn er een aantal lichte blessuregevallen. Zo trainde Mees Hilgers deze week voor het eerst weer mee na zijn blessure. Hij lijkt net op tijd fit te zijn voor de kraker tegen Ajax. Oosting kan echter nog geen beroep doen op Joshua Brenet, Max Bruns en Gijs Smal. Laatstgenoemde heeft een terugslag gehad in zijn revalidatie.

Ex-spelers

Aanstaande zondag staan er naar alle waarschijnlijkheid verschillende spelers op het veld met een verleden voor beide clubs. Zo hebben Youri Regeer en Naci Ünüvar afgelopen zomer de overstap gemaakt van Amsterdam naar Enschede. Laatstgenoemde deed dit op huurbasis. Daarnaast heeft ook Carel Eiting een verleden bij Ajax. Hij maakte, evenals de twee eerdergenoemde spelers, afgelopen zomer de overstap naar FC Twente. Dit deed hij na een transfersoap waarin zijn vorige club, FC Volendam, niet wilde meewerken aan een overgang.

Uiteindelijk heeft de transfer alsnog plaatsgevonden en zodoende kan Eiting zondag zijn debuut maken voor FC Twente tegen zijn oude werkgever. De middenvelder doorliep de gehele jeugdopleiding van Ajax alvorens hij op 14 december 2017 zijn officiële debuut maakte in de Eredivisie. Tot een échte doorbraak is het nooit gekomen en dus maakte hij in de zomer van 2021 de beslissing om Ajax definitief te verlaten.

Bij Ajax verschijnt Steven Berghuis waarschijnlijk voor het eerst dit Eredivisie-seizoen aan de aftrap. De middenvelder was voor de eerste drie wedstrijden van dit seizoen geschorst na zijn vijfde gele kaart tijdens de laatste editie van FC Twente-Ajax en vanwege zijn slag in de richting van een FC Twente-supporter na afloop van die laatste wedstrijd van vorig seizoen. Berghuis heeft in het verleden ook nog onder contract gestaan bij de club uit Enschede. In de periode van 2011 tot en met 2012 kwam de Ajacied tot 16 optredens in de hoofdmacht van Twente.