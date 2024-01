Almere City is het kalenderjaar 2024 begonnen met een overwinning in de Eredivisie. De ploeg van Alex Pastoor was op bezoek bij FC Volendam met 0-1 te sterk door een treffer van Thomas Robinet. De Flevolanders stijgen flink op de ranglijst door de zege, van plek vijftien naar plek twaalf.