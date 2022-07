Valentijn Driessen schrikt van Ajax: ‘Hij was de slechtste van het veld’

Zondag, 31 juli 2022 om 12:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:31

Als het aan Valentijn Driessen ligt komt Ajax snel met een nieuwe doelman op de proppen. De chef voetbal van De Telegraaf is zaterdagavond tijdens de Johan Cruijff Schaal niet onder de indruk geraakt van Jay Gorter en noemt de goalie 'de slechtste van het veld'. Ajax was in de eigen Johan Cruijff ArenA niet opgewassen tegen PSV en moest met 3-5 het onderspit delven. Guus Til was de grote man door bij zijn officiële debuut een hattrick voor zijn rekening te nemen.

Ajax kwam nog wel op voorsprong via Steven Bergwijn, maar zakte na een half uur terug en zag hoe PSV de touwtjes in handen nam. "Aan het einde van de eerste helft en bijna de gehele tweede helft had PSV de wedstrijd in handen en had ik niet het idee dat Ajax over PSV heen zou lopen", aldus Driessen. "Gelukkig gaat PSV met een bijzonder goed gevoel de ontmoeting met AS Monaco (derde voorronde van de Champions League, red.) in. Dat is het belangrijkste. Daar moeten we heel blij mee zijn. Als PSV met 5-3 verliest gaan ze met in mineurstemming naar Frankrijk."

Volgens de chef voetbal moet Ajax zich serieus zorgen maken. "Rensch blijkt als rechtsback niet te functioneren. Hij heeft anderhalf jaar geleden wel gefunctioneerd, maar is het sindsdien helemaal kwijt. Het is eigenlijk ook geen echte rechtsback. Hij heeft in de jeugd altijd centraal gespeeld en je ziet dat hij moeite heeft met verdedigen. Cody Gakpo was hem continu te snel af en kon continu de voorzet geven. Maar ook in de combinatie met Antony loopt het niet. Dat is een gevaar. Ajax mist lengte."

Gakpo tikt binnen na een fout van Jay Gorter ??#JCS2022 #AJAPSV pic.twitter.com/LyFOnWYw9x — ESPN NL (@ESPNnl) July 30, 2022

Onzekere indruk

Iemand anders die door de mand viel was Jay Gorter. De doelman zat er twee keer volledig naast en werd de schlemiel van de avond. "Die zou ik er niet meer opzetten", concludeert Driessen. "Hij maakt twee grote blunders, waardoor Ajax constant achter de feiten aanloopt. Hij maakt op mij niet zo'n zekere indruk in de goal. Tegen Fortuna Sittard is dat niet zo erg, maar tegen PSV gaat je dat de Johan Cruijff Schaal kosten. En wat gebeurt er dadelijk in de Champions League als je tegen tegenstanders van formaat komt te spelen? Ik denk dat volgende week zaterdag tegen Fortuna gewoon Remko Pasveer onder de lat staat."

Trainer Alfred Schreuder vindt het te makkelijk om alleen naar Gorter te wijzen. “Ik heb er geen spijt van dat ik hem heb laten keepen. Het is ook te kort door de bocht om nu al te zeggen dat Remko Pasveer volgende week onze eerste competitiewedstrijd keept. Het lag niet alleen aan Jay dat we hebben verloren”, zei hij tijdens de persconferentie. Schreuder heeft naast Pasveer en Gorter ook Maarten Stekelenburg nog achter de hand. “Maar vijf tegentreffers kan natuurlijk niet. Dat is zorgwekkend", besloot de oefenmeester.