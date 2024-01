Trainingsvorm van Ajax zorgt voor hoongelach bij oud-prof: ‘Oh my...’

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor voormalig doelman Harm Zeinstra, die vol verbazing reageert op een keepersoefening op de training van Ajax.

Via X deelt Ajax een video waarop is te zien hoe Tom de Graaff een trainingsvorm afwerkt. De negentienjarige doelman moet naast normale ballen ook tennisballen uit zijn doel zien te houden. Zeinstra begrijpt niets van de oefening, zo blijkt uit zijn reactie. “Oh my…”

Zeinstra gaat desgevraagd verder in op zijn opmerking. “Matige oefenvorm, nog matiger uitgevoerd. Lijkt geen doel te hebben en zeker niet in relatie tot het worden van een betere keeper in wedstrijden.”

De voormalig doelman van onder meer FC Emmen en SC Cambuur denkt dat de keeperstrainers van Ajax meegaan met een hype. “Je ziet dit tegenwoordig heel veel voorkomen. Doet het goed op Tiktok, Insta en Twitter. Daardoor wordt het veel gekopieerd helaas. Ik weet niet of dit een wedstrijd voorbereidende training is…”

Zeinstra zelf zou het anders aanpakken. “Ik zou een keeper voorbereiden op wat hij/zij moet doen binnen de speelwijze van het team. Wil je bijvoorbeeld dat de keeper maximaal (in grote ruimtes) keept? Dan daar op inzetten. Verwacht je veel voorzetten bij tweede paal? Dan de keeper in complexe/onvoorspelbare oefenvormen zetten.”

Een X-gebruiker reageert met een kwinkslag op het bericht van Zeinstra. “Maar als er tijdens de wedstrijd ineens een tennisbal op hem af komt, is hij wel mooi voorbereid” De voormalig prof kan er wel om lachen. “Wel alleen als het een heel zacht geslagen tennisbal is ook.”

Ajax vertrok met vijf keepers naar Cádiz, maar Jay Gorter moest in de loop van de week afhaken wegens een hersenschudding. Tijdens de tweedubbele confrontatie met Hannover 96 kan trainer John van ’t Schip kiezen tussen Diant Ramaj, Gerónimo Rulli, Remko Pasveer en De Graaff onder de lat.

