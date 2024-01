Speler van Ajax loopt blessure op op trainingskamp en gaat per direct naar huis

Jay Gorter heeft het trainingskamp van Ajax verlaten wegens een lichte hersenschudding, zo maken de Amsterdammers bekend via de officiële kanalen. De 23-jarige doelman liep de hersenschudding op tijdens de ochtendtraining en gaat thuis verder werken aan zijn herstel.

Gorter raakte in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht (4-3 verlies) van eind oktober geblesseerd en speelde sindsdien geen minuut meer voor Ajax. De goalie is in de pikorde inmiddels voorbijgestreefd door Diant Ramaj en belandt dus in ieder geval voorlopig op het tweede plan zodra hij weer fit is.

De tweevoudig Jong Oranje-international kreeg van toenmalig trainer Maurice Steijn de voorkeur boven Ramaj toen Gerónimo Rulli in het openingsduel met Heracles Almelo (4-1 winst) na ruim een half uur spelen geblesseerd moest afhaken. Die beslissing kwam Steijn op veel kritiek te staan van toenmalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat.

Steijn bleef ook in de wedstrijden daarna echter kiezen voor Gorter, die dit seizoen in 12 wedstrijden 1 keer de nul hield en 23 treffers moest incasseren. De kans lijkt klein dat Ajax de doelman in de winter laat gaan, daar Rulli zijn vertrekwens heeft uitgesproken en de club in januari wil verlaten.

Gorter, die nog tot medio 2026 vastligt in de Johan Cruijff ArenA, gaat de tweede seizoenshelft normaliter dus invullen als tweede keeper. John van ’t Schip heeft ook Remko Pasveer en Charlie Setford nog achter de hand.

Ajax belegt van 2 januari tot en met 7 januari een trainingskamp in het Spaanse Cádiz om zich voor te bereiden op de tweede seizoenshelft. De Amsterdammers spelen aanstaande zondag een oefenwedstrijd tegen Hannover 96, dat achtste staat in de 2. Bundesliga.

Ajax eindigde de eerste seizoenshelft met een gelijkspel tegen PEC Zwolle (2-2) en zelfs een nederlaag in het bekertoernooi tegen de amateurs van USV Hercules (3-2).

De ploeg van Van ’t Schip hervat de Eredivisie op 14 januari met een uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles.

