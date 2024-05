Curieuze uitspraak Ajax-trainer Van 't Schip jaren na dato geopenbaard

André Karnebeek speelde jarenlang voor FC Twente en kreeg in Enschede onder meer te maken met John van 't Schip als trainer. De voormalig verdediger van de Tukkers was niet onder de indruk van de trainerskwaliteiten van de huidige interim-coach van Ajax.

"Dat was niet mijn type trainer", erkent Karnebeek in een uitgebreid interview met De Telegraaf. "Als je voor een groep staat en zegt: ’jongens, ik weet het niet meer’, dan kom je niet geloofwaardig meer over. FC Twente was zijn eerste klus."

Van 't Schip werd als onervaren trainer aangesteld door Twente, voorafgaand aan het seizoen 2001/02. Het werd een seizoen met voornamelijk dieptepunten voor de nog onervaren trainer, die aan het einde van het seizoen zijn contract inleverde bij het Twente-bestuur.

Karnebeek, die 363 officiële wedstrijden speelde voor Twente, had veel meer op met andere trainers. "Ik heb veel aan Fred Rutten gehad en aan Theo Vonk en Ronald Spelbos. De laatste was ook een verdediger. Daar voelde ik me heel fijn bij."

Ten Hag

Karnebeek speelde bij Twente samen in een team met Erik ten Hag. "Hij was mijn kamergenoot als we op trainingskamp gingen. Het heeft me niet verbaasd dat hij trainer is geworden. Hij was altijd met het spelletje bezig. Maar op de kamer was het met hem echt gezellig."

Hoogtepunt

Voor Karnebeek was het veroveren van de TOTO KNVB Beker in 2001 het absolute hoogtepunt van zijn periode bij Twente. "We wonnen na strafschoppen (van PSV, red.). Ik kwam als invaller in het veld en benutte een penalty. De beker is door die wedstrijd bij de kleinere clubs in Nederland gaan leven. Voor het eerst reisden de fans massaal mee. Er zaten wel 35.000 supporters in De Kuip."

Voor Karnebeek was het een ideaal afscheid van Twente na twaalf seizoenen trouwe dienst. "Die finale was mijn voorlaatste wedstrijd. Ik vertrok naar Dunfermline. Schotland is een mooi land, met veel aardige mensen. Maar door blessures heb ik er amper gespeeld. Bij De Graafschap heb ik mijn loopbaan afgesloten."

