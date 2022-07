Perr Schuurs op voorpagina van Tuttosport; Ajax wil miljoenen zien

Vrijdag, 29 juli 2022 om 11:48 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:06

Torino is in Amsterdam om een deal met Ajax te sluiten over de transfer van Perr Schuurs, zo meldt Tuttosport. Transfermarktexpert Gianluca di Marzio berichtte dinsdag al over de concrete interesse van il Toro in de 22-jarige verdediger, die vrijdag op de voorpagina van de Italiaanse sportkrant staat.

Dat Torino serieuze belangstelling heeft voor Schuurs wordt bevestigd door zijn zaakwaarnemer Wessel Weezenberg. “Torino is een belangrijke kandidaat, maar er zijn veel meer clubs concreet voor Perr”, zegt hij tegenover De Telegraaf. Schuurs kan naar verluidt op meer interesse uit de Serie A rekenen, want ook Fiorentina en Bologna zien de komst van de centrumverdediger zitten.

Schuurs, die in Amsterdam nog over een contract tot medio 2025 beschikt, dreigt net als afgelopen seizoen op de bank terecht te komen achter Jurriën Timber en heeft daar totaal geen trek in. Ajax wil in principe niet meewerken aan het vertrek van Schuurs, maar volgens de De Telegraaf heeft Ajax ook begrip voor zijn standpunt. “Technisch manager Gerry Hamstra en zijn rechterhand Klaas-Jan Huntelaar hebben de speler en zijn zaakwaarnemer Weezenberg aangegeven alleen te willen verkopen als er een bedrag op tafel komt, waarvoor een directe vervanger kan worden teruggehaald. Het zou om een transfersom van 12 miljoen euro gaan”, zo valt in de krant te lezen.

Schuurs speelt sinds de zomer van 2018 voor Ajax. De Amsterdammers betaalden in januari 2018 twee miljoen euro aan Fortuna Sittard voor de verdediger. Sindsdien speelde hij 90 officiële wedstrijden voor Ajax, waarin hij 3 keer scoorde en 4 assists gaf. Bij Ajax won Schuurs door de jaren heen veel prijzen. Zo werd hij drie keer landskampioen en won hij daarnaast twee TOTO KNVB Bekers en een Johan Cruijff Schaal.