Ajax identificeert targetman van ruim twee meter lang in de Italiaanse Serie B

Donderdag, 28 juli 2022 om 23:34 • Guy Habets

Ajax heeft interesse in Lorenzo Lucca. Dat meldt transferexpert Fabrizio Romano. Lucca is een Italiaanse spits van Pisa, is ruim twee meter lang en speelt het liefst als aanspeelpunt. Naar dat type spits zijn de Amsterdammers en trainer Alfred Schreuder nog op zoek.

De belangstelling van Ajax in Lucca is nog pril, schrijft Romano. Er is nog niet met Pisa gesproken over een eventuele transfer, maar er wordt verwacht dat dat spoedig gaat gebeuren. De regerend kampioen van Nederland is overigens niet de enige club die interesse heeft in de boomlange aanvaller. Bologna zou Lucca namelijk ook graag binnen willen hengelen en ook zij gaan snel met Pisa om tafel om de eventuele voorwaarden van een overstap van Lucca te bespreken.

De 21-jarige Italiaan kan niet bogen op ervaring op het hoogste niveau. Hij werd opgeleid doot Torino, maar werd door die club al gauw weggestuurd. Via Vicenza en Brescia kwam de lange Lucca in januari 2020 bij Palermo terecht, dat destijds was afgezakt naar het derde niveau in Italië. In het kenmerkende roze shirt debuteerde de spits in het betaalde voetbal en voor Palermo maakte hij in anderhalf jaar dertien goals in 27 wedstrijden. Pisa besloot afgelopen zomer dan ook om de gok te wagen en ruim twee miljoen te betalen.

Dat vertrouwen heeft Lucca ten dele terugbetaald, aangezien hij in dertig wedstrijden in de Serie B tot zes treffers en vier assists kwam. Met zijn kopkracht en lengte is de Italiaan echter altijd gevaarlijk en juist die kwaliteiten zoekt Ajax nog in een spits. De Amsterdammers hebben met Brian Brobbey en Dusan Tadic twee verschillende types, maar geen aanvaller die met het hoofd gevaarlijk kan worden. Van de 2,01 meter lange Lucca mag verwacht worden dat hij dat wel is.