Ajax-flop heeft geen spijt van keuze: ‘Dat heeft mij enorm geholpen’

Woensdag, 11 oktober 2023 om 20:28 • Jan Hoeksema • Laatste update: 20:57

Lorenzo Lucca bewaart geen slechte herinneringen aan zijn tijd bij Ajax. De Italiaanse spits speelde niet veel voor de Amsterdammers en moest na een jaar alweer vertrekken, maar is desondanks goed te spreken over zijn periode in de hoofdstad, zo vertelt hij tegenover Italiaanse media.

"Het avontuur in Nederland heeft me enorm geholpen", begint Lucca. "Ajax is een voetbalschool." In de Johan Cruijff ArenA werd hij gezien als de ultieme pinchhitter, mede door zijn lengte en kopkwaliteiten.

"Het was mijn eerste jaar in het buitenland en het heeft mij op mentaal vlak veel geholpen, maar ook op individueel niveau. Het is een andere manier van werken dan in Italië", openbaart de 2,01 meter lange spits.

Zo ongeveer halverwege de zomerse transferperiode van 2022 maakte Ajax bekend dat het Lucca voor een seizoen zou huren van het Italiaanse Pisa, uitkomende op het tweede niveau van dat land. Ajax had daarnaast een koopoptie van tien miljoen euro op de aanvaller bedongen.

Na zestien wedstrijden in het eerste van de club, met twee doelpunten en een assist tot gevolg, hadden de Amsterdammers echter al genoeg gezien van hun tijdelijke stormram. De koopoptie werd niet gebruikt en Lucca keerde terug naar Italië.

Eenmaal terug in zijn thuisland hoefde de boomlange aanvaller niet lang te wachten op zijn volgende transfer. Een week later werd Lucca namelijk wederom verhuurd door Pisa, ditmaal aan Serie A-club Udinese.

Bij laatstgenoemde club is de 23-jarige Italiaan vooralsnog een vaste waarde. Lucca speelde dit seizoen tot dusver in alle wedstrijden bij Udinese, waar ook voormalig Sparta Rotterdam-doelman Maduka Okoye onder contract staat.