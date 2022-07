Ajax rekent af met Shakhtar tijdens generale voor ontmoeting met PSV

Ajax heeft dinsdagavond de benefietwedstrijd tegen Shakhtar Donetsk winnend afgesloten. De ploeg van trainer Alfred Schreuder kwam in het eerste bedrijf op achterstand, maar stelde via Dusan Tadic, Steven Berghuis en Mohammed Kudus orde op zaken: 3-1. Met de oefenzege op Shakhtar sluit Ajax de voorbereiding af. Zaterdag nemen de Amsterdammers het in de strijd om de Johan Cruijff Schaal op tegen PSV.

De benefietwedstrijd in de Johan Cruijff ArenA stond in het teken van de slachtoffers van de Russische invasie in Oekraïne. Kaarten waren te koop vanaf 10 euro en de gehele opbrengst komt ten goede aan diverse projecten en instanties die hulp bieden aan Oekraïense vluchtelingen en hulpprojecten in Oekraïne. Na een minuut stilte en het ten gehore brengen van Oekraïens volkslied ving het duel aan. Aan de kant van Ajax maakten Remko Pasveer, Jurriën Timber en Antony hun eerste minuten van de voorbereiding.

De ploeg van Schreuder had in de openingsfase het beste van het spel. Het resulteerde in kansen voor Steven Bergwijn en Antony, maar beide keren had doelman Anatolii Trubin een antwoord. De bezoekers trokken gedurende de eerste helft langzaam meer uit hun schulp. Zo wist Pasveer op de doellijn redding te brengen op een kopbal van Oleksiy Kashchuk. Het was een eerste waarschuwing, want na ruim een half uur keek Ajax wél tegen een achterstand aan. Mykhaylo Mudryk liet Devyne Rensch zijn hielen zien in een sprintduel om vervolgens eenvoudig af te ronden.

De Amsterdammers stevenden hierdoor af op een 0-1 ruststand, maar Dusan Tadic bracht Ajax in de 45ste minuut toch nog langszij. De aanvoerder schoot van dichtbij binnen, al riekte zijn goal naar buitenspel. Ajax wilde vroeg in de tweede helft direct doordrukken tegen een Shakhtar dat maar liefst negen wissels doorvoerde. Timber was met een kopbal op de paal als eerst dicht bij een voorsprong voor de thuisploeg, waarna Berghuis met een geplaatst schot in de linkerbovenhoek de ervaren Andriy Pyatov tot een uiterste redding dwong.

Ajax domineerde in het tweede bedrijf. Lange tijd zag Schreuder echter dat zijn elftal het vizier niet op scherp had of acties te ver door werden gevoerd. Dankzij Berghuis was de voorsprong ruim twintig minuten voor tijd uiteindelijk wel een feit. Weer kwam er het nodige geluk bij kijken, want Pyatov was volkomen kansloos toen het afstandsschot van de middenvelder van richting werd veranderd. De 2-1 was voor Schreuder aanleiding om Brian Brobbey en Francisco Conceição binnen de lijnen te brengen. Het spel van Ajax oogde bij vlagen nog steeds frivool. Een bewijs hiervan was het slotakkoord van Kudus, die als invaller de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied fraai in de lange hoek schoot: 3-1.

