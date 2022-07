‘Ik vind Ajax tegen de Europese top aan schuren, misschien zitten ze er al wel’

Vrijdag, 22 juli 2022 om 18:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:46

Owen Wijndal heeft er altijd vertrouwen in gehad dat hij bij Ajax zou terechtkomen, ook al duurde het even voordat er een definitief akkoord kon worden gesloten met AZ. De linksback kreeg een steeds beter gevoel bij de landskampioen, zeker nadat trainer Alfred Schreuder hem persoonlijk opbelde tijdens zijn vakantie op Ibiza. Wijndal heeft met zijn keuze voor Ajax ook zeker rekening gehouden met het naderende WK in Qatar.

Ajax is na AZ gewoon de beste stap, zo oordeelt de pas 22-jarige vleugelverdediger in een uitgebreid interview met Voetbal International. "Ik vind Ajax sowieso al tegen de Europese top aan schuren, misschien zitten ze er al wel. Uiteindelijk wil je via Ajax dan nóg veel hoger. Ik denk dat dit echt de beste club is voor mijn ontwikkeling. En om prijzen te gaan winnen en te léren winnen." Wijndal denkt dat een langer verblijf in Nederland iets comfortabeler voor hem is: "Maar dat heeft niet echt meegespeeld in mijn keuze, want ik wil gewoon wat het beste is voor mij."

Owen Wijndal sprak kort met Louis van Gaal over zijn overstap van AZ naar Ajax.

Wijndal is gretig en ambitieus en wil de supporters van Ajax dit seizoen overtuigen van zijn kwaliteiten als linksback. Er zijn echter meer sportieve doelen voor de zomeraanwinst. "Deelnemen aan het WK met het Nederlands elftal, dat is ook één van de redenen waarom ik deze keuze heb gemaakt. Als ik hier speel, acht ik de kans nog groter dat ik meega naar het WK." Wijndal heeft inmiddels elf interlands namens het Nederlands elftal achter zijn naam staan. Hij ontbrak in juni door blessureleed overigens wel bij Oranje tijdens de duels in de Nations League.

De linksbenige verdediger had ook contact met bondscoach Louis van Gaal over de stap naar Ajax. "Ik heb wel gevraagd wat hij ervan zou vinden. Toen zei hij: 'Ik denk dat het een goede keuze is.' Hij heeft me ook nog een berichtje gestuurd toen ik mijn transfer had gemaakt. Hij zei: 'Gefeliciteerd', en dat het een goede keuze is. En hij gaf me nog tips mee om te verbeteren, haha", aldus Wijndal, die veel waarde hecht aan de woorden van Van Gaal. "Dat was voor mij wel een heel bijzonder appje, dat de bondscoach je feliciteert. Ik vond het ook wel grappig dat hij het dan toch niet kon laten om me toch nog iets mee te geven", aldus de Ajax-aanwinst.