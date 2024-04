Prolongatie titel definitief uitgesloten voor Royal Antwerp na nieuwe nederlaag

Het Royal Antwerp van Mark van Bommel heeft zondag wederom een pijnlijke nederlaag geleden. Op bezoek bij Union St. Gilloise werd het, ondanks een treffer van Vincent Janssen, maar liefst 4-1. Hierdoor is een prolongatie van de landstitel definitief uitgesloten.

Bijzonderheden:

Bij Royal Antwerp had Van Bommel basisplaatsen in huis voor Nederlanders Owen Wijndal , Jurgen Ekkelenkamp, Gyrano Kerk en Janssen, die de score in de zeventiende minuut nog wist te openen.

Na zwak uitverdedigen was Janssen er als de kippen bij om zijn ploeg op voorsprong te zetten. Met een subtiel tikje werkte hij de bal over de doelman heen: 0-1.

Daarna raakte de ploeg van Van Bommel razendsnel de voorsprong kwijt. In twee minuten tijd scoorden Gustaf Nilsson en Kevin Mac Allister namens Union. Na tien minuten in de tweede helft vergrootte Cameron Puertas de voorsprong met de 3-1. In de slotfase was hij ook verantwoordelijk voor het slotakkoord: 4-1.

Union St. Gilloise - Royal Antwerp 4-1

17’ 0-1 Vincent Janssen37’ 1-1 Gustaf Nilsson39’ 2-1 Kevin Mac Allister54’ 3-1 Cameron Puertas90+3 4-1 Cameron Puertas

