Feyenoord wil meewerken aan transfervrij vertrek: Vitesse meldt zich meteen

Vrijdag, 22 juli 2022 om 13:22 • Guy Habets

Mark Diemers is een serieuze optie voor de nummer tien-positie bij Vitesse. Dat meldt Voetbal International. De aanvallende middenvelder, die transfervrij weg mag bij Feyenoord, staat bovenaan het Arnhemse lijstje en moet het middenveld van een impuls gaan voorzien.

Vitesse is al langer op zoek naar een creatieve middenvelder die achter de spitsen kan spelen en Diemers wil bij een eventuele nieuwe club graag als nummer tien fungeren. Die wensen sluiten goed op elkaar aan en dat zou dus kunnen betekenen dat Vitesse een serieuze optie wordt voor de 28-jarige middenvelder. De Arnhemse club doet in ieder geval graag zo snel mogelijk zaken en ook Feyenoord wil meewerken aan een transfer. De Stadionclub heeft te kennen gegeven dat hun speler transfervrij mag verkassen.

Afgelopen seizoen speelde de spelmaker nog op huurbasis voor Hannover 96 en die club wilde graag met hem door. Het kwam echter niet tot een akkoord en dus sloot Diemers weer aan bij de selectie van Feyenoord, dat hem twee jaar geleden nog voor een miljoen euro ophaalde bij Fortuna. Onder Arne Slot hoeft hij niet te rekenen op speeltijd en dus is een vertrek een logisch gevolg. In het seizoen 2020/21 kwam de middenvelder onder Dick Advocaat nog tot 38 officiële wedstrijden voor de Rotterdammers, maar daarin kon hij al geen onuitwisbare indruk achterlaten.

Diemers begon zijn loopbaan bij Cambuur, dat hem vervolgens verkocht aan FC Utrecht en nog een jaartje terug huurde. Na vier jaar in de Domstad besloot de spelmaker zijn heil te zoeken bij De Graafschap, waar hij écht doorbrak in het Nederlandse betaalde voetbal. Via Fortuna kwam Diemers uiteindelijk bij Feyenoord terecht. Mocht hij nu besluiten om bij Vitesse te tekenen, dan is dat alweer zijn zesde club in Nederland. Fortuna en Cambuur maakten eerder ook al kenbaar dat ze Diemers graag terug zouden willen halen.