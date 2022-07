Telegraaf: Ajax identificeert gedroomde opvolger van Lisandro Martínez

Donderdag, 14 juli 2022 om 18:18 • Guy Habets • Laatste update: 19:51

Ajax ziet in Calvin Bassey (rechts op de foto) de gedroomde opvolger van Lisandro Martínez. Dat schrijft De Telegraaf. De linksbenige verdediger van Rangers heeft al telefonisch met Alfred Schreuder gesproken en kreeg daar te horen dat de oefenmeester zeer gecharmeerd van hem is.

De Amsterdammers zullen wel diep in de buidel moeten tasten om de Engelse Nigeriaan los te kunnen weken bij Rangers, aangezien de Schotten een bedrag van minstens 25 miljoen euro in gedachten hebben voor hun verdediger. Op het gerenommeerde Transfermarkt wordt de waarde van Bassey, die nog een contract tot de zomer van 2024 heeft op Ibrox, geschat op twintig miljoen. Giovanni van Bronckhorst, de trainer van Bassey bij Rangers, maakte tijdens het afgelopen seizoen veelvuldig gebruik van de linksbenige verdediger.

Hij kwam in totaal al tot 65 wedstrijden in het eerste van the Gers en daarvan speelde hij er 29 in het afgelopen Premiership-seizoen. Bassey maakte echter vooral indruk in de Europa League, waarin hij met Rangers de finale haalde en uiteindelijk verloor van Eintracht Frankfurt. De 22-jarige stopper stond dertien keer in de basis in het tweede Europese clubtoernooi en mocht ook twee keer invallen van Van Bronckhorst. Scoren lukte hem, net als in de competitie, nog niet.

Bassey is in Italië geboren, heeft in Engeland gewoond en speelt zijn interlands voor Nigeria. De 1 meter 85 lange mandekker werd bij Leicester City opgeleid en maakt indruk met zijn duelkracht en inzicht. Dat maakt hem volgens Ajax de ideale opvolger van Martínez, die naar het Manchester United van Erik ten Hag lijkt te vertrekken. De onderhandelingen rond die transfer zijn in de afrondende fase en er wordt binnenkort witte rook verwacht. De ruim 50 miljoen euro die dat op zal leveren, kunnen dan ingezet worden om Bassey te halen.