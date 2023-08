Ajax-flop kan ex-ploeggenoot Calvin Bassey achterna richting Fulham

Dinsdag, 29 augustus 2023 om 14:15 • Noel Korteweg

Lucas Ocampos kan Sevilla inruilen voor Fulham. Dat meldt The Telegraph dinsdagmiddag. De Engelse club heeft al een akkoord bereikt met de Europa League-winnaar over de overgang van de 29-jarige rechtsbuiten. Nu is het aan Ocampos zelf om de knoop door te hakken.

Ocampos gaat met Sevilla dit seizoen de Champions League in en moet dus kiezen of hij dat wil inruilen voor Premier League-voetbal, zo schetst Mike McGrath van de Engelse krant. De rechtspoot is dit seizoen tot dusver een vaste waarde in het team van trainer José Luis Mendilibar. Ocampos stond in alle vier wedstrijden tot nu toe in de basis en was daarin goed voor één assist.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De elfvoudig international van Argentinië ligt nog tot volgend jaar zomer vast bij Sevilla, dat hem dus nog deze week moet verkopen om wat aan hem te verdienen. Ocampos bracht de eerste seizoenshelft van 2022/23 door bij Ajax, maar dat werd een totale mislukking. De rechtspoot kwam slechts tot zes wedstrijden in Amsterdamse dienst en keerde in de winterstop weer terug bij Sevilla. Met die club schopte hij het tot de Europa League-finale, die uiteindelijk werd gewonnen van AS Roma na strafschoppen.

Bij Fulham kan Ocampos herenigd worden met Calvin Bassey, die eerder deze zomer naar de Londenaren vertrok. Ajax ontving liefst 22,5 miljoen euro voor de 23-jarige linkspoot, waardoor vrijwel de gehele investering werd terugverdiend. Bassey maakte zijn basisdebuut voor Fulham in de uitwedstrijd tegen Arsenal (2-2), maar werd tien minuten voor tijd met een tweede gele kaart van het veld gestuurd. Daardoor moet hij in ieder geval het duel met Tottenham Hotspur in de EFL Cup aan zich voorbij laten gaan.