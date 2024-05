Bram van Polen verschijnt op foto en vervolgt carrière bij nieuwe club

Bram van Polen gaat zijn carrière vervolgen bij VVOG Harderwijk, zo lijkt de club maandagavond bekend te maken via X. De verdediger maakte onlangs bekend een einde te maken aan zijn profloopbaan en neemt na zeventien seizoenen afscheid bij PEC Zwolle.

VVOG deelt op social media een foto van het achterhoofd van Van Polen in het groen-witte clubshirt, en plaatst als beschrijving een goat-emoji. De club speelt zijn competitiewedstrijden in de Vierde Divisie, het vijfde niveau in Nederland.

Eind april maakte Van Polen via een videoboodschap duidelijk dat hij zijn kicksen aan de wilgen zou gaan hangen. Het vertrek van Van Polen betekent het einde van een tijdperk in Zwolle. In de laatste wedstrijd van het seizoen speelt PEC Zwolle nog tegen FC Twente.

De rechtspoot, die al 508 wedstrijden speelde in dienst van de Blauwvingers, is momenteel nog de langst dienende speler in de Eredivisie. Hij was sinds 2007 lid van de hoofdmacht van PEC. De Nijkerker groeide in Zwolle uit tot een ware clublegende.

Van Polen kondigde zijn afscheid aan middels een gelikte video. Op de clubwebsite van PEC gaf hij tekst en uitleg bij zijn besluit om te stoppen met voetbal. “Al achttien jaar rijd ik van Harderwijk naar Zwolle, naar mijn tweede thuis.”

“Achttien jaar waarin ik echt alles heb gegeven. Aan die achttien jaar als voetballer komt nu een einde. Ik ga nog een paar wedstrijden alles geven en dan zit het erop. Ik stop als voetballer van PEC Zwolle.”

“Het besef komt steeds meer”, zei Van Polen verder. “Nooit meer voetballen in een vol stadion. Ik denk oprecht dat ik dat het meest ga missen. Ik heb genoten van iedere keer dat ik op het veld mocht staan. En tuurlijk hebben we onze ups en downs gehad, maar het was iedere keer weer een voorrecht om dit prachtige shirt aan te mogen trekken en te voetballen voor onze club”, aldus Van Polen.

