Etienne Vaessen en Gyrano Kerk opgenomen in voorselectie WK-kwalificatiereeks

Etienne Vaessen is opgenomen in de voorselectie van de Surinaamse nationale ploeg, zo wordt maandag bekend via de officiële kanalen. Zijn debuut in de voorlopige selectie hing al een tijd in de lucht, want in maart werd Vaessen plotseling gebeld door bondscoach Stanley Menzo.

Het debuut van Vaessen was alleen nog afhankelijk van het afronden van enkele formaliteiten. Nu maakt hij voor het eerst deel uit van de nationale ploeg. Begin april legde de doelman van RKC Waalwijk in gesprek met het Algemeen Dagblad uit hoe hij opgenomen kan worden.

“Mijn opa is geboren in Paramaribo, mijn vader is half Surinaams. Ik dus een kwart, dat is het minimale wat nodig is, wil je voor Suriname uit kunnen komen", legde Vaessen uit in gesprek met de krant. Ik heb hier een paar jaar geleden al eens over nagedacht, maar mijn toenmalige zaakwaarnemer zei dat het veel gedoe was met uitzoeken van de stamboom.”

De voorselectie van Suriname ???? voor de eerste twee WK-kwalificatiewedstrijden in juni. Natio speelt 5 juni thuis tegen St. Vincent & the Grenadines ???? en 8 juni uit tegen Anguilla ????. Nieuwe namen: Etienne Vaessen en Gyrano Kerk. pic.twitter.com/qBYXPlZiDQ — Natio Suriname (@NatioSuriname) May 13, 2024

“Toen heb ik het even gelaten. Maar nu kwamen Henk Fraser en Iwan Redan (beiden van Surinaamse afkomst, red.) naar me toe met de vraag of ik ervoor open zou staan. Menzo belde me op en hij wilde me er direct in juni al bij hebben. Ik ben niet in beeld bij Oranje en zelfs al zou dat gebeuren, zou ik misschien derde of vierde keeper zijn. In Suriname kan ik eerste doelman worden”, zei Vaessen.

“Mijn vaders achternaam is Burnet, mijn moeder heet Vaessen. Mijn vader werkte in het buitenland en heeft mij destijds niet erkend”, besloot de sluitpost. “Mijn moeder vond het in Nederland ook beter voor mij om Vaessen te heten, zo werkte dat toen. Mijn ouders zijn gescheiden, ik heb wel halfbroers die Burnet met hun achternaam heten.”

Of Vaessen daadwerkelijk eerste doelman wordt is vooralsnog onduidelijk, maar gezien zijn eerdere uitspraken lijkt hij daar rekening mee te houden. De keeper krijgt concurrentie van Warner Hahn, Joey Roggeveen, Ishan Kort en Jonathan Fonkel.

Verder valt op dat Gyrano Kerk voor het eerst is opgenomen in de voorselectie. Suriname speelt op 5 juni thuis tegen St. Vincent & the Grenadines en op 8 juni uit tegen Anguilla in de WK-kwalificatiereeks.

De volledige voorselectie:

Warner Hahn, Joey Roggeveen, Ishan Kort, Jonathan Fonkel, Etienne Vaessen.Stefano Denswil, Navajo Bakboord, Anfernee Dijksteel, Djevencio van der Kust, Damil Dankerlui, Myenty Abena, Shaquille Pinas, Ridgeciano Haps, Alierrio Belfor.Dion Malone, Kelvin Leerdam, Dhoraso Klas, Kenneth Paal, Justin Lonwijk, Renske Adipi.Florian Josefzoon, Sheraldo Becker, Yanic Wildschut, Luciano Slagveer, Leandro Kappel, Jeredy Hilterman, Virgil Misidjan, Ché Nunnely, Jaden Montnor, Tyrone Conraad, Jamihlio Rigters, Gyrano Kerk, Gleofilo Vlijter.