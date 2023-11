Westerveld is hard: ‘Nu snap je wel dat Ajax blij is dat ze hem kwijt zijn’

Zaterdag, 4 november 2023 om 14:49 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 15:45

Sander Westerveld is niet onder de indruk van Calvin Bassey. De 23-jarige verdediger, die afgelopen zomer van Ajax naar Fulham vertrok, neemt het op zaterdagmiddag op tegen Manchester United. Westerveld, als analist aanwezig in de studio van Viaplay, zag Bassey ongelukkig spelen in de eerste helft tegen the Red Devils.

In de rust van het duel, waar de brilstand nog altijd op het scorebord staat, komt het spel van Bassey ter sprake in de studio. “Ja, daar hadden we ook weer een paar acties van... Typische Bassey-acties eigenlijk. Wederom niet goed genoeg”, begint Westerveld.

Ondertussen worden er beelden getoond van Fulham-doelman Bernd Leno, die de bal onnodig over de zijlijn speelt. “Hier kan hij (Bassey, red.) zich iets meer aanbieden”, aldus de doelman van onder meer Liverpool.

Vervolgens is te zien hoe de verdediger de bal niet bij en ploeggenoot weet te krijgen die op vijf meter afstand van hem staat. “Dit soort balletjes...”, gaat Westerveld verder.

“Met alle respect: ik zie het idee niet. Het is niet in de loop, het is niet op de man. Als je dit zo ziet, snap je wel dat hij op de bank zit en Ajax blij is dat ze hem kwijt zijn. Dus er moet zeker nog iets aan veranderen.”

Bassey maakte vorig jaar zomer voor 23 miljoen euro de overstap van Rangers FC naar Ajax, maar wist geen moment te overtuigen in Amsterdam. Eind juli vertrok hij vervolgens voor zo’n 22,5 miljoen naar Fulham.

Met die club speelt hij zaterdag dus tegen het Manchester United van Erik ten Hag. The Mancunians leken vroeg in de wedstrijd op voorsprong te komen via Scott McTominay, maar zijn treffer werd afgekeurd omdat er sprake was van buitenspel. In het restant van de eerste helft wisten beide ploegen niet meer te scoren.