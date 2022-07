Feyenoord gaat Javairô Dilrosun halen als vervanger van Luis Sinisterra

Vrijdag, 8 juli 2022 om 18:23 • Laatste update: 18:25

Feyenoord is hard op weg om Javairô Dilrosun op definitieve basis naar De Kuip te halen, zo meldt Voetbal International. De Rotterdammers meldden zich deze week bij Hertha BSC voor de 24-jarige linksbuiten, die de opvolger moet worden van Luis Sinisterra. Een akkoord met zowel de Duitse club als met Dilrosun zelf is nabij.

De transfer komt niet uit de lucht vallen, nadat 1908.nl woensdag al melding maakte van de concrete interesse van Feyenoord. In het afgelopen seizoen speelde Dilrosun op huurbasis bij het Franse Bordeaux. Hij kwam 34 wedstrijden in actie, waarin hij 3 keer scoorde en 8 assists gaf. Dilrosun kon degradatie voor Les Girondins niet voorkomen. Tot overmaat van ramp werd de club vanwege financiële problemen zelfs teruggezet naar het derde niveau van Frankrijk. Bordeaux had een koopoptie op Dilrosun bedongen, maar kon deze vanwege het gebrek aan financiële middelen niet lichten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dilrosun vertrok in 2014 vanuit de jeugdopleiding van Ajax naar Manchester City. Daar doorliep hij meerdere jeugdelftallen, maar tot een debuut in de hoofdmacht kwam het nooit. In 2018 vertrok Dilrosun transfervrij naar Hertha. In Berlijn debuteerde hij in het profvoetbal. In totaal speelde de linksbuiten 59 officiële wedstrijden voor Hertha, waarin hij tot 6 doelpunten kwam en 8 assists gaf. Dilrosun debuteerde als speler van Hertha ook in Oranje. In het Nations League-duel tegen Duitsland in 2018 (2-2) mocht de linkspoot 21 minuten invallen.

Hoewel Dilrosun ook op rechts uit de voeten kan, wordt de enkelvoudig Oranje-international de directe vervanger van Sinisterra op links. De Colombiaan levert naar verluidt de Rotterdammers zo'n 25 miljoen euro op en daarmee is de aanvaller de duurste uitgaande transfer van de club. Dat bedrag kan nog oplopen tot 30 miljoen euro dankzij bonussen. Verder heeft Feyenoord ook een doorverkooppercentage bedongen.