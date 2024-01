Wijziging op komst in basiself Feyenoord? ‘Hij is gestegen in de pikorde’

Hoewel Javairô Dilrosun hevig wordt gelinkt aan een transfer naar US Lecce, is de 25-jarige aanvaller van Feyenoord volgens Martijn Krabbendam juist bezig aan een opmars in de selectie van trainer Arne Slot. Dat zegt de journalist van Voetbal International in een korte update van de Dick Voormekaar Podcast. Krabbendam sluit zelfs niet uit dat Dilrosun momenteel basisspeler is bij Feyenoord.

Krabbendam stelt dat de basisspelers van Feyenoord in Marbella alweer aardig in vorm zijn, maar ziet ook dat Slot op de flanken nog zoekende is. “Daar hebben ze natuurlijk een probleem omdat Jahanbakhsh en Minteh weg zijn. Het valt toch wel op dat Dilrosun een beetje gestegen is in de pikorde.”

Ook Luka Ivanusec laat een goede indruk achter. “Hij had moeite in het begin, maar je ziet dat hij in kleine partijtjes en ruimtes heel goed kan voetballen. Dat is voor een speler met zijn techniek natuurlijk lekker, als die ruimtes klein zijn. Nu zal hij in grotere ruimtes wat meer capaciteit moeten krijgen. Net wat sneller, fitter, sterker en robuuster, zoals ze dat bij Feyenoord noemen. Daar wordt hard aan gewerkt.”

De journalist denkt te weten wie de grootste kans hebben om naast Santiago Gimenez in de voorhoede te starten. “Als ik nu kijk zou Ivanusec op links spelen en Dilrosun op rechts. Zo wordt er veel getraind. Paixão lijkt een beetje buiten de basis te vallen, al wisselt Slot tijdens partijtjes heel veel. Maar zo ziet het er nu wel naar uit”, aldus Krabbendam.

Krabbendam verwacht niet dat Feyenoord gaat meewerken aan een vertrek van Dilrosun. “Over Dilrosun gaan verhalen over Lecce, maar dat speelde een aantal weken geleden. Ze hebben voorzichtig geïnformeerd of hij te huur was, maar dat is voor Feyenoord geen enkele optie. Ze willen hem absoluut niet kwijt. Waarom zouden ze ook als je niet dik in je spelers zit?”

“Feyenoord kan al zijn spelers goed gebruiken, dus op dit moment staat de club niet te popelen om spelers makkelijk te laten gaan”, gaat Krabbendam verder. “Lecce speelde een aantal weken geleden, zoals ik net al zei. Als je dan bij Feyenoord informeert, dan hebben ze daar een aantal woorden voor nodig om het te omschrijven: het is niet serieus.”

Dilrosun ligt bij Feyenoord nog tot medio 2026 vast. Volgens 1908.nl heeft de Rotterdamse club een eerste bod van Lecce resoluut van tafel geveegd. Lecce wilde Dilrosun in eerste instantie huren zonder obligatie. Feyenoord zag daar absoluut geen heil in en hebben een nieuw voorstel, huren met optie tot koop, resoluut afgewezen. De Italianen zouden bereid zijn om minimaal 2,4 miljoen euro over te maken aanstaande zomer, als zij de optie zouden lichten. Feyenoord werkt echter niet mee.

