Dilrosun verlaat Feyenoord en wordt 9.000 kilometer verderop gepresenteerd

Club América heeft de komst van Javairô Dilrosun bevestigd. De nummer twee van de Mexicaanse voetbalcompetitie neemt de 25-jarige vleugelspits voor enkele miljoenen euro's over van Feyenoord.

"Ik ben vorig jaar teruggekomen naar Nederland, met het doel succesvol te zijn met Feyenoord. Dat we in het eerste seizoen al een kampioenschap hebben behaald, geeft mij een trots gevoel dat altijd zal blijven overheersen. Iedereen die daaraan heeft bijgedragen en mij een gevoel van thuis heeft gegeven in Rotterdam, ben ik daar dankbaar voor. Ik wens jullie allemaal het beste."

Eerder waren FC Lorient en Celta de Vigo in de markt voor Dilrosun, die nu op weg is naar Mexico. Club América diende een voorstel ingediend dat volgens ingewijden het beste was. Volgens Krabbendam moet Dilrosun in de ochtend nog een persoonlijk akkoord bereiken met zijn nieuwe werkgever, maar dat lijkt gelukt.

Hoe hoog het bod van Club América is, is vooralsnog onbekend. Transfermarkt schat de marktwaarde van Dilrosun op 4 miljoen euro. Dat is precies het bedrag dat Feyenoord in de zomer van 2022 neertelde om Dilrosun over te nemen van het Duitse Hertha BSC.

Dilrosun wordt na Oussama Idrissi de tweede Feyenoorder uit het kampioenselftal van 2023 worden die in de Liga MX gaat spelen. De 27-jarige Marokkaans international speelt sinds halverwege september voor CF Pachuca, waar hij tot medio 2025 vastligt. Het is nog niet bekend voor hoelang Dilrosun zich aan Club América kan verbinden. Volgens 1908.nl trainde de rechtsbuiten woensdag nog mee met de selectie van trainer Arne Slot.

Sinds zijn komst naar Feyenoord speelde Dilrosun 55 officiële wedstrijden voor de Stadionclub, waarin hij goed was voor 7 doelpunten en 9 assists. Dit seizoen leek het erop dat Dilrosun op een dood spoor was beland, maar na de winterstop kan de enkelvoudig international van Oranje regelmatig rekenen op een basisplek.

