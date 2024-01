Dilrosun moet zich verantwoorden voor doelpuntenviering: ‘Wat is dit?!’

Javairô Dilrosun is erg blij dat hij het vertrouwen van trainer Arne Slot heeft terugbetaald met een doelpunt. Zondagmiddag kreeg de buitenspeler van Feyenoord in het duel met NEC (2-2) de voorkeur boven onder meer Luka Ivanusec en hij tekende in de zeventiende minuut de openingstreffer aan. Na afloop moet Dilrosun overigens voor de camera van ESPN nog wel lachend verantwoording afleggen bij Hans Kraay junior voor zijn doelpuntenviering.

Feyenoord heeft zondagmiddag niet weten te winnen van NEC. De Nijmegenaren hadden in de eerste helft niets te vertellen in De Kuip, maar boekten uiteindelijk, mede door een blunderende Justin Bijlow, toch een resultaat: 2-2.

Dilrosun kende wel een persoonlijk succesje. Hij kreeg de bal na ruim een kwartier spelen na een chaotische situatie op randje zestien voor zijn voeten. De rechtsbuiten aarzelde niet en krulde de bal heerlijk in de verre hoek: 1-0.

“Ik vond dat ik niet sterk begon, maar die goal gaf me zelfvertrouwen”, vertelt Dilrosun na afloop. “Een echte ‘Dilrosun-goal? Haha, misschien. Hij zat er in ieder geval lekker in. Ik raakte hem heerlijk.”

Kraay merkt op dat Dilrosun een opvallende manier van juichen had, daar hij zijn linkerhand voor zijn ogen hield en de rechterhand voor zijn oren. De aanvaller geeft aan dat hij niets bijzonders wil zeggen met zijn doelpuntenviering.

“Wat is dit? Is dit omdat je boos bent?”, vraagt Kraay jr. zich af. “Het is niets nieuws. Ik juich al zo sinds ik hier ben aangekomen”, geeft Dilrosun aan. “Het is gewoon een celebration die ik met mijn dochter heb verzonnen, haha.”

“Ik heb wel een moeilijke periode gekend en de club zou zelfs akkoord gaan met mijn vertrek als er een aanbieding zou komen. Ik koos er echter voor om te blijven en te vechten voor mijn plek. Ik heb weer wat kansen gekregen en ik denk dat ik die heb benut. Ik moet deze vorm behouden”, aldus de vleugelspits van Feyenoord.

