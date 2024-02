Voor deze 2 personen zocht Geertruida de camera op na zijn doelpunt tegen AZ

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Lutsharel Geertruida, die zijn openingstreffer namens Feyenoord tegen AZ (2-0 winst) woensdagavond op opvallende wijze vierde.

Na een afgekeurd doelpunt van Gernot Trauner zorgde Geertruida woensdag voor opluchting in De Kuip, door de 1-0 achter AZ-doelman Mathew Ryan te knikken. De Rotterdamse publiekslieveling sprintte vervolgens direct naar de camera’s van ESPN om zich tot twee voetbalcollega’s te richten: de geblesseerde Justin Bijlow en de naar Mexico vertrokken Javairô Dilrosun.

Samen met teamgenoten Quinten Timber en Calvin Stengs imiteerde Geertruida de doelpuntenviering van Dilrosun. De 25-jarige Amsterdammer werd op Deadline Day verkocht aan Club América. Vanuit Mexico, waar Feyenoord-wedstrijden vanwege Santiago Gimenez live te volgen zijn, kwam Dilrosun vrijwel direct met een reactie. “Hou van jullie”, aldus de pijlsnelle buitenspeler.

Geertruida richtte zich ook kort tot Bijlow, met wie hij al jarenlang samenspeelt. De 26-jarige doelman raakte afgelopen zondag in het competitieduel met AZ (0-1 winst) opnieuw geblesseerd. Zijn kuitblessure houdt Bijlow liefst acht weken aan de kant. “Deze is voor jou, Justin”, schreeuwde Geertruida na zijn doelpunt voor de camera.

Lutsharel Geertruida kopt @Feyenoord vlak voor rust op voorsprong! ??#feyaz — ESPN NL (@ESPNnl) February 7, 2024

