Arsenal heeft Jesus definitief binnen: ‘Nosso Novo Número Nove’

Maandag, 4 juli 2022 om 09:48 • Laatste update: 11:14

De transfer van Gabriel Jesus naar Arsenal is definitief rond, zo melden the Gunners via de eigen clubkanalen. De aanvaller komt over van Manchester City voor een gegarandeerd bedrag van 45 miljoen pond, omgerekend ruim 52 miljoen euro. De Braziliaan verbindt zich tot medio 2027 aan Arsenal en kan een jaarsalaris van zestien miljoen euro tegemoet zien. Bij kwalificatie voor de Champions League komt daar een miljoen bij.

"Ik ben erg enthousiast. De club heeft geweldig werk verricht om een speler van dit kaliber aan te trekken", zegt Mikel Arteta op de clubsite van Arsenal. "Ik ken Gabriel persoonlijk heel goed, en we kennen hem allemaal goed van zijn tijd in de Premier League en hoe succesvol hij hier is geweest. Dit is een positie waarop we ons al langere tijd wilden versterken en we zijn erin geslaagd om een speler te krijgen die we allemaal wilden, dus ik ben echt blij."

Arsenal was erbij gebaat om zaken te doen in de aanvalslinie. Met het vertrek van Pierre-Emerick Aubameyang (naar Barcelona) en Alexandre Lacazette (naar Olympique Lyon) werd de spoeling dun in de punt van de aanval. Jesus kiest door de komst van Erling Braut Haaland en Julían Álvarez naar Manchester eieren voor zijn geld en gaat voor speeltijd in Londen. De aanvaller had bij Manchester City nog een contract tot volgend jaar zomer.

???? Nosso Novo Número Nove — Arsenal (@Arsenal) July 4, 2022

De transfer van Jesus naar Arsenal betekent een hereniging met Mikel Arteta. De manager werkte eerder tussen 2016 en 2019 als assistent van Josep Guardiola bij City, waar hij de Braziliaans international al onder zijn hoede had. "Hij heeft heel veel spelers beter gemaakt. Als ik na de training wilde afwerken, ging ik naar hem toe en hielp hij mij", sprak Jesus in het verleden lovend over Arteta. "Hij is een fantastische kerel en een fantastische manager. Iedereen weet dat binnen de club, de mensen lopen met hem weg." Jesus liet de mogelijkheid om naar Tottenham Hotspur of Paris Saint-Germain te gaan lopen om bij Arsenal aan de slag te gaan.