Arsenal loopt blauwtje bij City in zoektocht naar vervanger voor Timber

Dinsdag, 15 augustus 2023 om 10:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:59

Arsenal verkent de markt in de zoektocht naar een vervanger voor Jurriën Timber. De van Ajax overgekomen verdediger heeft letsel opgelopen aan zijn voorste kruisband en is maandenlang uitgeschakeld. Aymeric Laporte was in beeld om de afwezigheid van Timber op te vangen, maar Manchester City is niet van plan om hem naar Arsenal te laten gaan, weet Fabrizio Romano.

Arsenal gaf deze zomer ruim 200 miljoen pond uit met de transfers van Timber, Kai Havertz en Declan Rice, maar liep bij de start van het nieuwe Premier League-seizoen meteen tegen een zware domper aan met de blessure van de voormalig Ajacied. Het ging mis voor Timber in de thuiswedstrijd tegen Nottingham Forest (2-1), toen hij vijf minuten na rust moest afhaken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Eerder deze zomer keek Arsenal naar een meer 'traditionele' centrale verdediger. Iemand die niet net als Timber op alle posities in de verdediging uit de voeten kan. Laporte kwam al snel in beeld, maar de Spanjaard krijgt geen toestemming om naar de concurrent te gaan. The Citizens geven de voorkeur aan een club elders. Er bestaat een kans dat Arsenal het gemis van Timber intern gaat opvangen.

The Gunners sloegen vorig jaar zomer twee keer toe bij City met Gabriel Jesus en Oleksandr Zinchenko, die beiden een belangrijke rol speelden in de titelstrijd. Uiteindelijk verloor Arsenal de strijd met een achterstand van vijf punten, maar het laat zien dat City serieuze dreiging voelt uit het noorden van Londen. Laporte, die nog een contract heeft tot medio 2025 bij City, hoeft onder Josep Guardiola niet op veel speeltijd te rekenen.