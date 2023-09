Vermoedelijke XI Arsenal: Mikel Arteta voert opvallende wissel door

Woensdag, 20 september 2023 om 16:50 • Wessel Antes

Arsenal-manager Mikel Arteta gaat opnieuw een keeperswissel doorvoeren, zo blijkt uit de vermoedelijke opstelling van the Evening Standard. De Londense krant denkt dat Aaron Ramsdale woensdag onder de lat staat tegen PSV. Afgelopen zondag kreeg doelman David Raya nog de kans op bezoek bij Everton (0-1 winst). Ook Kai Havertz en Gabriel Jesus keren terug bij the Gunners, terwijl Belg Leandro Trossard de vervanger is van Gabriel Martinelli, die op Goodison Park geblesseerd uitviel in aanloop naar de start van de Champions League.

In totaal wijzigt Arteta zijn elftal dus op vier plekken ten opzichte van het duel met Everton, zo denkt het medium uit de Engelse hoofdstad. Het wordt met name interessant om te zien wie er gaat keepen tegen PSV. Arteta gaf in aanloop naar het duel met de Eindhovenaren aan dat niemand zeker is van een basisplek bij Arsenal. Waar Raya in Liverpool mocht starten, lijkt Ramsdale te mogen aantreden tijdens de openingswedstrijd van het miljardenbal. De viervoudig international van Engeland staat daarmee aan de vooravond van zijn Champions League-debuut.

Achterin speelt Arsenal met dezelfde defensie als tegen Everton. Linksback Oleksandr Zinchenko kan zich opmaken voor een weerzien met zijn oude werkgever. In het seizoen 2016/17 verhuurde Manchester City de linkspoot aan PSV, waar hij vier assists gaf in zeventien officiële duels. Op het middenveld mag Havertz zich weer voegen bij Martin Odegaard en Declan Rice. De Duitser werd tegen Everton gepasseerd, maar krijgt inmiddels dus weer de voorkeur boven Fábio Vieira.

Voorin keert Jesus terug na een knieblessure. De Braziliaan moest de start van het seizoen missen, maar gaf tijdens de persconferentie aan weer volledig fit te zijn. “Mijn knie voelt goed aan, perfect zelfs. Het was jammer dat ik alles moest laten onderzoeken, maar inmiddels gaat het beter. Ik voel dat ik meer ritme heb en doe mijn best op de trainingen.” Eddie Nketiah moet door de terugkeer van Jesus genoegen nemen met een plek op de bank. Trossard is op de linksbuitenpositie de logische vervanger van Martinelli (spierblessure). Tegen Everton was de Belgisch international goed voor de winnende goal. De wedstrijd tussen Arsenal en PSV is te zien op RTL 7 en Ziggo Sport Voetbal.

Vermoedelijke opstelling Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Rice, Havertz; Saka, Jesus, Trossard.