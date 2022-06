‘Held’ en bekende van Ten Hag kan direct uitgroeien tot plaaggeest

Donderdag, 16 juni 2022 om 11:13 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:38

De Premier League heeft het programma voor het seizoen 2022/23 bekendgemaakt. Erik ten Hag neemt het met Manchester United op de eerste speeldag op tegen Brighton and Hove Albion, wat een weerzien met Joël Veltman betekent. Het duel staat gepland voor zondag 7 augustus. Twee weken later staat voor United de eerste topper op het programma, als Liverpool naar Old Trafford komt. Manchester City gaat op de eerste speeldag op bezoek bij West Ham United, Liverpool treft promovendus Fulham.

Ten Hag is Veltman nog enige dank verschuldigd, daar de verdediger er met een treffer tegen West Ham voor zorgde dat United zich afgelopen seizoen op de laatste speeldag plaatste voor de groepsfase van de Europa League. Bij een overwinning van the Hammers was Ten Hag met United veroordeeld geweest tot de Conference League. Veltman en Ten Hag werkten tussen 2017 en 2020 samen bij Ajax, alvorens de verdediger naar Brighton transfereerde. Op de tweede speeldag treft Ten Hag opnieuw een oude bekende, als Christian Eriksen met Brentford de tegenstander is. Het is echter nog maar de vraag of de Deen, die afgelopen winter meetrainde bij Ajax, behouden kan blijven voor the Bees.

De eerste derby van Manchester in het nieuwe seizoen wordt afgewerkt op 1 oktober. Ten Hag gaat dan met zijn ploeg op bezoek in het Etihad Stadium. Op zaterdag 14 januari is de 'return' op Old Trafford. De onderonsjes tussen titelkandidaten Manchester City en Liverpool staan gepland voor zaterdag 15 oktober en zaterdag 1 april. De Merseyside derby tussen Liverpool en Everton wordt gespeeld op zaterdag 3 september en zaterdag 11 februari. In totaal telt het Premier League-seizoen 380 wedstrijden, verdeeld over 38 speeldagen. In het schema zouden nog enkele wijzigingen kunnen worden doorgevoerd.

Net als in Nederland ligt ook in Engeland de competitie stil rond het WK. Het mondiale eindtoernooi begint op 21 november en duurt tot 18 december, waardoor het betaald voetbal in Engeland op Boxing Day wordt hervat. Mede op verzoek van bondscoach Gareth Southgate zijn in het laatste weekend voor het WK geen wedstrijden tussen de top zes clubs ingepland. Gevreesd wordt dat spelers zich extreem vermoeid bij de nationale ploeg zouden melden door het overvolle speelschema. Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United en Tottenham Hotspur komen om die reden niet tegen elkaar in actie.