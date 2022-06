Van Gaal en Driessen clashen hard tijdens persconferentie: ‘Walgelijk’

Woensdag, 15 juni 2022 om 09:11 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:19

Na afloop van de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Wales (3-2) is het tijdens de persconferentie tot een clash gekomen tussen Valentijn Driessen en Louis van Gaal. De chef voetbal van De Telegraaf kwam nog een laatste keer terug op de keuze van de bondscoach om Georginio Wijnaldum niet te selecteren en Guus Til wel, maar daar was Van Gaal niet van gediend. Twee weken geleden zorgde hetzelfde onderwerp ook al tot wrijving tussen beide mannen toen het Nederlands elftal zich verzamelde in Zeist voor de interlandperiode.

"Guus Til en Wijnaldum, die keuzes. Vind je dat je dat nog steeds goed hebt gedaan?", vroeg Driessen toen de persconferentie ten einde liep. Van Gaal ging in eerste instantie in op de vraag van Driessen. "Ja, anders had ik die keuze niet gemaakt. Je kan blijven zeuren, maar ik ben het niet met je eens. We stoppen hiermee." Driessen probeerde daarna nog een vraag te stellen. "Ik antwoord niet meer", aldus Van Gaal. "Je hebt je kans voorbij laten gaan. Twee vragen zei je en je moest nog even Wijnaldum vragen. Omdat je dat zo lekker vindt, lekker stoken. In een goed huwelijk. Nee jongen, dat is walgelijk."

Bekijk hier de clash tussen Valentijn Driessen en Louis van Gaal.

Van Gaal richtte zich vervolgens tot perschef Bas Ticheler en weigerde nog langer vragen van Driessen te beantwoorden. Twee weken geleden kwam het ook al tot een clash tussen beide heren, toen Driessen hetzelfde onderwerp aansneed. "Viel je niet een beetje door de mand bij je spelers toen je Georginio Wijnaldum niet selecteerde en Guus Til wel? Wat is de reden dat je Til wel geselecteerd hebt en Wijnaldum niet?" Volgens Van Gaal had Til 'geleverd'. "Als ik hem inzette, heeft hij altijd geleverd. Ook tijdens trainingen. Maar volgens mij heb jij Brazilië niet meegemaakt. Of wel? De Telegraaf?"

Driessen wilde dinsdagavond als laatste vraag weten hoe het kon dat Oranje er wel in slaagde om constant te presteren, daar andere Europese toplanden bij vlagen hard onderuit gingen in de Nations League. "De microfoon wordt dan een beetje weggehaald, we weten een beetje hoe het werkt", blikt Driessen bij De Telegraaf terug op de clash. "Maar het was wel een hele goede vraag. Ik had willen vragen wat zijn rol was in het gegeven dat Nederland een afgang bespaard is gebleven, zoals andere landen wel is overkomen. Ik was heel benieuwd naar zijn antwoord, maar die heb ik niet gekregen. Misschien de volgende keer."