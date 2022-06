V/d Vaart raadt Frenkie de Jong transfer naar ‘walhalla voor middenvelders' aan

Donderdag, 9 juni 2022 om 21:38 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:43

Rafael van der Vaart is van mening dat Frenkie de Jong goed bij Manchester United zou passen. De analyticus reageert te gast bij Ziggo Sport op het nieuws dat the Red Devils een eerste bod op de middenvelder hebben gedaan. Met name vanwege 'de ruimte op het middenveld' zou Van der Vaart de spelverdeler adviseren om aan de slag te gaan in de Premier League.

“Kijk, een transfer naar Manchester United zou natuurlijk ideaal zijn", opent Van der Vaart donderdagavond. "Dan heb je een trainer (Erik ten Hag, red.) die precies weet wat je wel en niet kan en United heeft wel een beetje kwaliteit nodig. Bij United gaat hij wel meer hebben, wat hij bij het Nederlands elftal ook heeft." De analist vindt dat De Jong een andere speelwijze heeft bij Oranje dan bij Barcelona, niet in de laatste plaats vanwege zijn status binnen het team.

“Bij het Nederlands elftal is hij de enige is die dit spel kan spelen. Bij Barcelona lopen Pedri, Gavi en Busquets rond die allemaal min of meer hetzelfde kunnen als hij. Daar moet je een schijt-aan-alles-houding tonen en echt ballen gaan vragen. En dat heeft hij naar mijn idee te weinig gedaan. Hij moet zich ook een beetje aanpassen aan de absolute top, want daar zijn spelers die misschien beter zijn dan jij of in ieder geval meer gepresteerd hebben."

“Stel je voor dat hij nu vertrekt bij Barcelona", vervolgt Van der Vaart. "Dat is natuurlijk echt zijn droomclub al drie jaar lang, maar dan zal hij niet het gevoel hebben dat hij daar is geslaagd. Maar wellicht is hij bij Barcelona niet op zijn plek zo lang die andere gasten daar lopen. Bij United zal hij misschien wel de enige zijn in zijn soort die zo op het middenveld kan spelen. Ik vind de Premier League een walhalla voor middenvelders. Iedereen zegt altijd dat het spel zo snel gaat, maar bijna niemand dekt daar door. Er is zo veel ruimte op dat middenveld en het spel lijkt heel snel te gaan omdat er zoveel balverlies wordt geleden.”