Ajax breekt met Bogarde en heeft beoogde opvolger in het vizier

Woensdag, 1 juni 2022 om 12:52 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:20

Alfred Schreuder heeft in zijn staf geen plaats meer voor Winston Bogarde, zo meldt De Telegraaf op basis van bronnen binnen de club. De voormalig topverdediger heeft het nieuws te horen gekregen van algemeen directeur Edwin van der Sar en financieel directeur Susan Lenderink. Michael Reiziger mag wel aanblijven. Het vertrek van Bogarde is opvallend te noemen, daar hij nog een contract had tot volgend jaar zomer.

Bogarde maakte succesvol deel uit van de technische staf van Erik ten Hag. De assistent-trainer werd in het voorjaar van 2020 overgeheveld naar de A-selectie na indruk te hebben gemaakt op de clubleiding. Eerder was de oud-speler van Ajax, AC Milan, Barcelona, Chelsea en het Nederlands elftal werkzaam voor Jong Ajax. Ook bij het beloftenteam van de Amsterdammers is volgens Van der Sar en Lenderink geen plaats meer voor Bogarde, die 'te goed' en 'te ervaren' zou zijn.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Naar verluidt wil Schreuder de staf van het eerste elftal inkrimpen. Die boodschap zou niet goed zijn gevallen bij Bogarde, ook omdat met Mitchell van der Gaag al een andere assistent is weggevallen uit de technische staf. Van der Gaag gaat met Ten Hag mee naar Manchester United. Schreuder heeft al een vervanger op het oog. Matthias Kaltenbach moet de overstap maken van TSG Hoffenheim, de club waar Schreuder eerder werkzaam was. Ajax dient dan wel het contract van de Duitser af te kopen.

In 2010 begon Bogarde met het behalen van zijn trainersdiploma's in Ierland. Hij ging op zoek naar een Nederlandse club waar hij aan de slag kon als verdedigerstrainer. Toen hij een jaar later zijn diploma's behaalde ging hij aan de slag als jeugdtrainer bij Ajax. De laatste jaren fungeerde hij als assistent-trainer van de beloften en later het eerste elftal. Bij Jong Ajax werkte hij onder meer samen met zijn neefje Danilho Doekhi. Ook daar is nu dus geen plek meer voor hem.