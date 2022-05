Real Madrid voelt opnieuw hete adem van PSG en biedt 70 miljoen euro

Zaterdag, 28 mei 2022 om 00:10 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:53

Real Madrid maakt na de Champions League-finale van zaterdag tegen Liverpool topprioriteit van de komst van Aurélien Tchouaméni, zo melden RMC Sport en diverse gerenommeerde media. Na het mislopen van Kylian Mbappé moet het 22-jarige toptalent van AS Monaco zo snel mogelijk ingelijfd worden. De Koninklijke heeft een bod uitgebracht van 70 miljoen euro, maar komt daarmee voorlopig 10 miljoen euro tekort om aan de vraagprijs te voldoen.

Real is vastberaden om zich deze keer niet in de wielen te laten rijden door PSG. De Franse grootmacht groeide onder het Qatari bewind uit tot een kwelgeest van de Madrilenen op de transfermarkt, vooral door Mbappé - die aanvankelijk ook voor Monaco uitkwam - al vijf jaar lang uit hun handen te houden. In de race om de handtekening van Tchouaméni hebben de Spanjaarden echter een belangrijk voordeel: de balansbewaker heeft zijn voorkeur voor Real al uitgesproken, waar Mbappé overtuigd raakte door PSG. Na het verlengen van zijn contract werd laatstgenoemde overigens zelfs als troefkaart ingezet om Tchouaméni te overtuigen, maar slaagde niet.

Tchouaméni geldt als een van de kroonjuwelen van het Franse voetbal, van wie Real er afgelopen zomer al een inlijfde met Eduardo Camavinga. De verdedigende middenvelder heeft onlangs zijn tweede seizoen als speler van Monaco afgerond en maakte daarin een meer dan uitstekende indruk. De 1,87 meter lange controleur zag dat in september bekroond worden met zijn debuut in het Franse elftal. Tchouaméni kwam als een komeet bij les Bleus en stond een maand later in de basis in de gewonnen finale van de Nations League (1-2 tegen Spanje).

Met de aanstaande droomtransfer gaat Monaco - welke club de race ook zal winnen - beloond worden voor de investering van twintig miljoen euro die voor Tchouaméni werd gedaan. Dat bedrag maakten de Monegasken in januari 2019 over aan Girondins Bordeaux. Monaco zal Tchouaméni, inmiddels goed voor 95 duels voor de club, echter niet zomaar laten vertrekken en wil de belangstelling van PSG volgens RMC Sport gebruiken om de verkoopprijs op te drijven.