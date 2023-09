Superieur Frankrijk geeft Ierland geen schijn van kans: EK bijna zeker

Donderdag, 7 september 2023 om 22:41 • Jonathan van Haaster

Frankrijk kan zijn tickets voor het EK 2024 al zo goed als boeken. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps bleef ook in zijn vijfde kwalificatiewedstrijd foutloos dankzij een 2-0 zege op Ierland. Aurélien Tchouaméni zorgde met een gekrulde uithaal voor de 1-0 ruststand. Na de onderbreking maakte Marcus Thuram er 2-0 van uit een rebound. Frankrijk, dat nog geen tegendoelpunt heeft hoeven te incasseren, is de onbetwiste koploper in Groep B met vijftien punten uit vijf duels. Nederland volgt met zes punten uit drie duels. Griekenland en Ierland, die allebei vier keer hebben gespeeld, volgen met respectievelijk zes en drie punten.



Deschamps posteerde Mike Maignan onder de lat. De viermansdefensie bestond uit Jules Koundé, Dayot Upamecano, Lucas Hernández en Theo Hernández. Tchouaméni en Adrien Rabiot waren de controleurs in het 4-2-3-1-systeem. Nummer 10 Antoine Griezmann werd geflankeerd door Ousmane Dembélé (rechts) en Kylian Mbappé (links). Olivier Giroud was de spits in het Parc des Princes. De bondscoach der Ieren, Stephen Kenny, kon niet beschikken over gewaardeerde krachten Séamus Coleman en Evan Ferguson. Laatstgenoemde verkeert in blakende vorm bij Brighton, maar is net als Coleman geblesseerd. Chiedozie Ogbene, Adam Idah en Jason Knight moesten voorin voor een verrassing proberen te zorgen.

Frankrijk drong aan in het begin en domineerde zoals verwacht het balbezit. Ierland beperkte zich noodgedwongen tot verdedigen en kwam goed weg toen Mbappé uit een hoekschop over schoot. Na wat dreigende momenten kwamen les Bleus in minuut 19 op voorsprong. Mbappé kreeg een afvallende bal voor zijn voeten en legde klaar op Tchouaméni, die met een heerlijk gekruld schot de verre hoek vond: 1-0. John Egan had enkele momenten later een cruciale ingreep in huis op een schot van Giroud. Diezelfde Egan maakte ook de volgende kans van Giroud onschadelijk, waarbij de Milan-routinier geblesseerd raakte en vervangen moest worden door Marcus Thuram. Ierland was aanvallend machteloos, terwijl het bij Frankrijk, ondanks enkele gevaarlijke momenten, aan scherpte ontbrak.

Marcus Thuram met zijn eerste voor Frankrijk ??

Het staat vol met Ieren, maar de spits van Inter weet hem uit de draaien knap binnen te schieten ??#ZiggoSport #EuroQualifiers2024 #FRAIRL pic.twitter.com/NHyIhVkuw4 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 7, 2023

Die scherpte was bij aanvang van de tweede helft terug. De tweede flitsende aanval van de Fransen vlak na rust leidde tot de 2-0. Na een snelle combinatie tussen Griezmann en Thuram zette Theo Hernández voor op Mbappé, wiens schot geblokt werd. Uit de draai schoot Thuram de rebound wel raak. In de fase daarna werd Ierland voor het eerst en laatst echt gevaarlijk. Maignan voorkwam via een katachtige reflex een kopgoal van Ogbene, die uit een hoekschop daarna centimeters over schoot. Frankrijk dicteerde het tempo, dat even wat lager kwam te liggen. In minuut 70 was Dembélé plots dicht bij de 3-0. De vleugelaanvaller schoot keihard tegen de paal. Collins voorkwam ogenblikken later dat Griezmann de marge alsnog naar drie tilde. Frankrijk drong in de slotfase verder aan, maar ondanks een grote kopkans voor Thuram bleef het 2-0.