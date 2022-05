Overname Chelsea ineens op losse schroeven: Abramovich clasht met overheid

Maandag, 16 mei 2022 om 18:16 • Tom Rofekamp

De miljardenovername van Chelsea dreigt in het water te vallen, aldus Sky News. Volgens de Engelse zender heerst er een impasse tussen huidig eigenaar Roman Abramovich en de Britse overheid over de voorwaarden voor de deal. Naar verluidt willen de overheidsambtenaren bewijs zien voor de bestemming van de verkoopopbrengst van de club, maar twijfelen ze of Abramovich die voor de deadline eind mei gaat verstrekken.

Begin mei werd bekend dat er een akkoord was gesloten tussen Chelsea en een investeringsgroep die geleid wordt door Todd Boehly, Clearlake Capital, Mark Walter en Hansjoerg Wyss. De Engelse grootmacht zou per direct verkocht worden aan de nieuwe eigenaren, waardoor het negentienjarige tijdperk van Abramovich definitief ten einde kwam. De Rus moet echter met een speciaal certificaat op de proppen komen dat blijk geeft van de bestemming van de verkoopopbrengst van zijn aandelen.

Van de totale investering in Chelsea - waarmee in totaal een kleine vijf miljard euro is gemoeid - zou een slordige drie miljard euro worden gebruikt om de aandelen over te nemen van Abramovich. Overige opbrengsten zouden worden gestort op een bevroren Britse bankrekening, wat uiteindelijk ten goede komt aan goede doelen, zo bevestigtde de oligarch. Chelsea heeft goedkeuring nodig van de Britse regering om de opbrengst te kunnen overmaken naar de geblokkeerde rekening. De nieuwe eigenaren hebben toegezegd ruim twee miljard euro te zullen investeren ten behoeve van de club.

Zonder een overname zou Chelsea uitgesloten kunnen worden van competitievoetbal of in het ergste geval failliet gaan. Abramovich werd in maart door de Britse regering op de sanctielijst geplaatst. In de motivatie werd hij een ‘pro-Kremlin oligarch’ genoemd en gesteld dat hij jarenlang een nauwe band had met de Russische president Vladimir Poetin. Dit zou de eigenaar van Chelsea ‘financieel of ander materieel voordeel’ hebben opgeleverd. De Britse tegoeden van Abramovich werden bevroren en zijn mogelijkheid om zaken te doen in Engeland verdween. The Blues kregen wel een voorlopige vergunning van de Britse overheid om het voortbestaan tijdelijk te garanderen.