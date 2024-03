‘Machtigste vrouw in het voetbal’ mogelijk in de problemen door spookbetalingen

De Premier League is een onderzoek gestart naar geheime betalingen aan mensen dicht bij Roman Abramovich, zo weet The Guardian maandag te melden. Onder meer Marina Granovskaia, de voormalige hoofdassistente van de Russische zakenman bij Chelsea, wordt geconfronteerd met vragen over wat zij wist van spookbetalingen van Abramovich.

Er loopt een onderzoek naar vermeende schendingen van Financial Fair Play-regels. Vorig jaar kwamen details naar buiten over miljoenen ponden aan vergoedingen, gefinancierd door offshorebedrijven van de Russische oligarch.

Uit gelekte documenten blijkt dat Granovskaia, een nauwe medewerker van Abramovich die Chelsea runde tot hij de club in mei 2022 verkocht, op de hoogte was van enkele controversiële transacties, waaronder een vergoeding aan de makelaar van sterspeler Eden Hazard.

Granovskaia lijkt ook persoonlijk geprofiteerd te hebben van sommige betalingen, wat vragen oproept over of ze extra geld ontving van Abramovich voor haar werk bij de club, bovenop haar salaris.

De Premier League onderzoekt of Abramovich zijn team heeft gesubsidieerd door offshorebedrijven te gebruiken, terwijl betalingen volgens regels door de club zelf hadden moeten worden gedaan. De documenten suggereren verder dat Granovskaia kopieën van overeenkomsten met betrekking tot die dubieuze betalingen ontving.

De 49-jarige Russische, door The Guardian ooit beschreven als ‘machtigste vrouw in het voetbal’, steeg vanuit haar positie als uitvoerend assistent van Abramovich naar het leiden van de financiële en sportieve zaken van Chelsea namens de oligarch.

Chelsea geeft aan dat alles wat gemeld had moeten worden al gemeld is en dat de vermeende spookbetalingen stammen uit een eerder tijdperk. Wat de mogelijke consequenties zijn voor the Blues en Granovskaia, is vooralsnog onbekend.

