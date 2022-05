Dramatische actie van De Ligt op De Vrij beslist finale van Coppa Italia

Woensdag, 11 mei 2022 om 23:36 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:41

Internazionale heeft woensdagavond in een bloedstollende finale om de Coppa Italia afgerekend met Juventus. De Milanezen slaagden er in reguliere speeltijd op het allerlaatste moment in om met de 2-2 een verlenging af te dwingen. Daarin beging Matthijs de Ligt een cruciale en uiterst onhandige fout op Stefan de Vrij, waarna een beslissende penalty volgde. Ivan Perisic schoot van elf meter raak en deed dat enkele minuten later ook nog van iets grotere afstand: 2-4.

Met De Ligt enerzijds en De Vrij en Denzel Dumfries anderzijds verschenen bij Juve en Inter de Nederlanders in de defensie die daar ook verwacht werden. De wedstrijd werd al na zes minuten op fantastische wijze opengebroken door Nicolò Barella. De middenvelder kwam van de linkerzijde van het veld naar binnen en vond vanaf de rand van het strafschopgebied beheerst maar met veel kracht de verre hoek: 0-1.

De Ligt maakt een overtreding op De Vrij en een penalty voor Inter ?? Perisic schiet de penalty feilloos binnen ??#ZiggoSport #CoppaItalia #JUVINT pic.twitter.com/CKQItLKmMp — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 11, 2022

De openingsfase was daarmee overduidelijk voor Inter, maar na een kwartier kantelde dat beeld. Juventus ondernam in een tijdbestek van twintig minuten minstens vijf serieuze doelpogingen, waaronder een kopbal van De Ligt. Een ander moment werd verijdeld door Inter-doelman Samir Handanovic, die knap redde op Dusan Vlahovic. De allerbeste kans was voor Paulo Dybala, die in alle vrijheid werd bereikt uit een hoekschop, maar rakelings naast mikte.

Inter overleefde en ging met een goed gevoel naar het rustsignaal. Juventus zette in de tweede helft opnieuw flink aan en was ditmaal direct succesvol. In de vijftigste minuut werd een inzet van Vlahovic geblokt, waarna die op de rand van de zestien perfect viel voor Alex Sandro. De linkervleugelverdediger produceerde een verwoestend laag schot, dat handig verlengd werd door Álvaro Morata: 1-1. Nog geen twee minuten later lag de bal er alwéér in. Vlahovic werd in een counter weggestoken door Dybala, kapte koelbloedig Danilo D'Ambrosio uit, en rekende in twee schotpogingen ook af met Handanovic: 2-1.

De strijd was daarmee allerminst gestreden en Inter bouwde naar mate het eindsignaal dichterbij kwam meer en meer druk op. Dumfries kon net niet bij een voorzet van links komen om binnen te koppen, terwijl Leonardo Bonucci datzelfde lot onderging aan de overzijde van het veld na een scherpe bal van Morata. Inter forceerde tien minuten voor tijd een penalty via Lautaro Martínez, die vlak voor het doel licht werd geduwd door Bonucci. Hakan Çalhanoglu schoot Inter met een heerlijke bal in de kruising naar 2-2.

Er volgde een verlenging, waarin het pleit snel werd beslecht. Dumfries kopte een voorzet van Ivan Perisic terug de doelmond in, waar De Vrij de bal opwachtte. Voordat de verdediger van Inter echter bij de bal kon komen werd hij omver gekegeld door De Ligt, die onhandig tegen zijn landgenoot opliep. Een penalty volgde, die na de wissel van Çalhanoglu ditmaal door Perisic werd genomen. De Kroaat koos onberispelijk voor de andere kruising: 2-3. Nog geen vier minuten later was het opnieuw raak voor Perisic, die van De Ligt ruimte kreeg om van zestien meter te schieten en dat vernietigend deed: 2-4. Juve-trainer Massimiliano Allegri werd weggestuurd vanwege aanmerkingen, en Juventus kwam niet meer in de buurt van een comeback.