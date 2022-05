Kenneth Perez is ‘flabbergasted’: ‘Hij heeft Ajax het kampioenschap bezorgd’

Dinsdag, 10 mei 2022 om 07:15 • Tom Rofekamp

Kenneth Perez is verbluft over de manier waarop Brian Brobbey zich ontwikkeld heeft sinds zijn vertrek naar RB Leipzig afgelopen zomer. De twintigjarige spits keerde na een tegenvallend halfjaar in Duitsland in december terug bij Ajax en was daarna erg belangrijk met vijf goals in negen competitiewedstrijden. Perez ziet een compleet andere Brobbey terug en gaat zelfs zo ver door te zeggen dat de spits de Amsterdammers 'het kampioenschap bezorgd heeft'.

Brobbey speelde voor de winterstop negen competitieduels in Duitsland, waarin hij geen enkel doelpunt deed noteren. Na de terugkeer van de aanvaller in Amsterdam was hij meermaals van cruciaal belang in de titelstrijd met zijn goals, in de slotfase tegen NEC (0-1) en afgelopen zondag tegen AZ (2-2). "Ik ben echt flabbergasted", stelt Perez bij Voetbalpraat. "Hoe kan een speler die een halfjaar niet gevoetbald heeft zo veel beter zijn geworden? Ook zijn aannames! Hiervoor was het vaak van boink. Als een trampoline. En zijn fysiek is natuurlijk indrukwekkend."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook Maarten Wijffels, die tevens in het programma te gast is, is zichtbaar onder de indruk. Wel voorziet de journalist van het Algemeen Dagblad - net als zijn overige tafelgenoten - problemen. "Brobbey moet volgend seizoen wekelijks gaan spelen. Hij houdt het niet vol nu. Als hij dat doet, gaat hij met het Nederlands elftal mee. Zij zoeken echt een spits die je ook kunt aanspelen." Freek Jansen bevestigt de geruchten dat Ajax doelt op een definitieve terugkeer van Brobbey in Amsterdam. "Ze gaan er alles doen om hem terug te halen."

De hoofdredacteur van Voetbal International rept van een 'absurde situatie', daar Ajax jeugdexponent Brobbey afgelopen zomer nog transfervrij naar Duitsland liet vertrekken. Perez nuanceert de verwijten richting de koploper van de Eredivisie. "Toentertijd zat er ook een salariseis aan", aldus de oud-middenvelder. "Dan kan dit gebeuren." Perez looft dan ook de beslissing om de jongeling rechtsomkeert te laten maken: "Hij heeft zijn huurgeld dubbel en dwars waargemaakt. Hij heeft Ajax het kampioenschap bezorgd."